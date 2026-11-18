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Правительство рассмотрит проект о единой ЕТОР для Дальнего Востока и Арктики
Правительство рассмотрит проект о единой ЕТОР для Дальнего Востока и Арктики - 18.11.2026, ПРАЙМ
Правительство рассмотрит проект о единой ЕТОР для Дальнего Востока и Арктики
Законопроект о единой территории опережающего развития (ЕТОР) для Дальнего Востока и Арктики рассмотрит в среду правительство РФ, документ будет принят до конца | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T11:34+0300
2026-11-18T11:34+0300
2026-11-18T11:34+0300
россия
дальний восток
арктика
алексей чекунков
минвостокразвития
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Законопроект о единой территории опережающего развития (ЕТОР) для Дальнего Востока и Арктики рассмотрит в среду правительство РФ, документ будет принят до конца этого года, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Законопроект сегодня будет рассмотрен правительством Российской Федерации, вносится в Государственную Думу и будет принят до конца текущего года. Поручение президента, безусловно, будет выполнено", - сказал Чекунков.
Единая территория опережающего развития объединит и унифицирует все действующие преференциальные режимы Дальнего Востока и Арктики. Разработка нового режима ведется по поручению президента России. Работа над концепцией шла почти год, новый режим заработает с 1 января 2027 года.
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россия, дальний восток, арктика, алексей чекунков, минвостокразвития
РОССИЯ, Дальний Восток, АРКТИКА, Алексей Чекунков, Минвостокразвития
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Законопроект о единой территории опережающего развития (ЕТОР) для Дальнего Востока и Арктики рассмотрит в среду правительство РФ, документ будет принят до конца этого года, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Законопроект сегодня будет рассмотрен правительством Российской Федерации, вносится в Государственную Думу и будет принят до конца текущего года. Поручение президента, безусловно, будет выполнено", - сказал Чекунков.
Единая территория опережающего развития объединит и унифицирует все действующие преференциальные режимы Дальнего Востока и Арктики. Разработка нового режима ведется по поручению президента России. Работа над концепцией шла почти год, новый режим заработает с 1 января 2027 года.