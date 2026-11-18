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Правительство рассмотрит проект о единой ЕТОР для Дальнего Востока и Арктики

Правительство рассмотрит проект о единой ЕТОР для Дальнего Востока и Арктики - 18.11.2026, ПРАЙМ

Правительство рассмотрит проект о единой ЕТОР для Дальнего Востока и Арктики

Законопроект о единой территории опережающего развития (ЕТОР) для Дальнего Востока и Арктики рассмотрит в среду правительство РФ, документ будет принят до конца | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T11:34+0300

2026-11-18T11:34+0300

2026-11-18T11:34+0300

россия

дальний восток

арктика

алексей чекунков

минвостокразвития

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Законопроект о единой территории опережающего развития (ЕТОР) для Дальнего Востока и Арктики рассмотрит в среду правительство РФ, документ будет принят до конца этого года, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Законопроект сегодня будет рассмотрен правительством Российской Федерации, вносится в Государственную Думу и будет принят до конца текущего года. Поручение президента, безусловно, будет выполнено", - сказал Чекунков. Единая территория опережающего развития объединит и унифицирует все действующие преференциальные режимы Дальнего Востока и Арктики. Разработка нового режима ведется по поручению президента России. Работа над концепцией шла почти год, новый режим заработает с 1 января 2027 года.

дальний восток

арктика

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россия, дальний восток, арктика, алексей чекунков, минвостокразвития