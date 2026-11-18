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СМИ: правительство Германии утвердило кандидата на пост главного экономиста ЕЦБ

СМИ: правительство Германии утвердило кандидата на пост главного экономиста ЕЦБ - 18.11.2026, ПРАЙМ

СМИ: правительство Германии утвердило кандидата на пост главного экономиста ЕЦБ

Правительство Германии утвердило кандидатуру экономиста из Принстонского университета Маркуса Бруннермайера на пост главного экономиста Европейского... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T14:28+0300

2026-11-18T14:28+0300

2026-11-18T14:31+0300

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БЕРЛИН, 18 ноя - ПРАЙМ. Правительство Германии утвердило кандидатуру экономиста из Принстонского университета Маркуса Бруннермайера на пост главного экономиста Европейского центрального банка, передает агентство Рейтер со ссылкой на правительственные источники. "Правительство Германии выдвигает экономиста Маркуса Бруннермайера в качестве кандидата от ФРГ на должность члена исполнительного совета ЕЦБ", - говорится в сообщении. Власти Германии рассчитывают на то, что Бруннермайер, войдя в исполнительный совет ЕЦБ, займет пост главного экономиста. Как отмечает Рейтер, Бруннермайер после заступления на эту должность будет участвовать в определении процентных ставок. Газета Financial Times ранее сообщала, что окончательные решения по кадровому обновлению руководства ЕЦБ зависят от исхода переговоров между Парижем и Берлином. Согласно изданию, Франция дала понять, что может поддержать кандидатуру бывшего главы Банка Испании Пабло Эрнандеса де Коса на пост председателя ЕЦБ на смену досрочно уходящей Кристин Лагард. Париж также подал сигнал о том, что готов занять место в исполнительном совете для курирования рыночных операций.

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финансы, банки, германия, париж, фрг, кристин лагард, ецб, financial times