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Правительство направит средства на развитие дорог в ДНР и Запорожской области

Правительство направит средства на развитие дорог в ДНР и Запорожской области - 18.11.2026, ПРАЙМ

Правительство направит средства на развитие дорог в ДНР и Запорожской области

Правительство России направит более 25 миллиардов рублей на развитие дорожной сети в ДНР и Запорожской области, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T15:45+0300

2026-11-18T15:45+0300

2026-11-18T15:45+0300

россия

бизнес

запорожская область

мариуполь

михаил мишустин

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Правительство России направит более 25 миллиардов рублей на развитие дорожной сети в ДНР и Запорожской области, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Сегодня выделим более 25 миллиардов рублей на развитие дорожной сети российских регионов - Донецкой Народной Республики и Запорожской области. Средства эти помогут ускорить строительство обхода Мариуполя и отремонтировать и расширить несколько участков трассы "Новороссия". Также привести в нормативное состояние ряд дорог регионального и межмуниципального и местного значения", - сказал Мишустин на заседании правительства. Он отметил, что это позволит продолжить реализацию национального проекта "Инфраструктура для жизни" и улучшит условия логистики в этих регионах. "И, конечно, поможет придать дополнительный импульс экономике, а также усилить связанность отдельных районов, да и всей нашей большой страны в целом", - заключил Мишустин.

запорожская область

мариуполь

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россия, бизнес, запорожская область, мариуполь, михаил мишустин