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Правительство направит средства на развитие дорог в ДНР и Запорожской области
Правительство направит средства на развитие дорог в ДНР и Запорожской области - 18.11.2026, ПРАЙМ
Правительство направит средства на развитие дорог в ДНР и Запорожской области
Правительство России направит более 25 миллиардов рублей на развитие дорожной сети в ДНР и Запорожской области, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T15:45+0300
2026-11-18T15:45+0300
2026-11-18T15:45+0300
россия
бизнес
запорожская область
мариуполь
михаил мишустин
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Правительство России направит более 25 миллиардов рублей на развитие дорожной сети в ДНР и Запорожской области, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня выделим более 25 миллиардов рублей на развитие дорожной сети российских регионов - Донецкой Народной Республики и Запорожской области. Средства эти помогут ускорить строительство обхода Мариуполя и отремонтировать и расширить несколько участков трассы "Новороссия". Также привести в нормативное состояние ряд дорог регионального и межмуниципального и местного значения", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Он отметил, что это позволит продолжить реализацию национального проекта "Инфраструктура для жизни" и улучшит условия логистики в этих регионах.
"И, конечно, поможет придать дополнительный импульс экономике, а также усилить связанность отдельных районов, да и всей нашей большой страны в целом", - заключил Мишустин.
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россия, бизнес, запорожская область, мариуполь, михаил мишустин
РОССИЯ, Бизнес, Запорожская область, Мариуполь, Михаил Мишустин
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Правительство России направит более 25 миллиардов рублей на развитие дорожной сети в ДНР и Запорожской области, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня выделим более 25 миллиардов рублей на развитие дорожной сети российских регионов - Донецкой Народной Республики и Запорожской области. Средства эти помогут ускорить строительство обхода Мариуполя и отремонтировать и расширить несколько участков трассы "Новороссия". Также привести в нормативное состояние ряд дорог регионального и межмуниципального и местного значения", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Он отметил, что это позволит продолжить реализацию национального проекта "Инфраструктура для жизни" и улучшит условия логистики в этих регионах.
"И, конечно, поможет придать дополнительный импульс экономике, а также усилить связанность отдельных районов, да и всей нашей большой страны в целом", - заключил Мишустин.