https://1prime.ru/20261118/pravitelstvo-875338546.html

Правительство спишет часть задолженности по бюджетным кредитам еще 23 регионам

Правительство спишет часть задолженности по бюджетным кредитам еще 23 регионам - 18.11.2026, ПРАЙМ

Правительство спишет часть задолженности по бюджетным кредитам еще 23 регионам

Правительство России спишет часть задолженности по бюджетным кредитам еще 23 регионам на сумму почти 60 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T16:00+0300

2026-11-18T16:00+0300

2026-11-18T16:00+0300

россия

финансы

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Правительство России спишет часть задолженности по бюджетным кредитам еще 23 регионам на сумму почти 60 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Работа по заключению соглашений о списании долгов по бюджетным кредитам для регионов идет в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. Российским регионам будет списано две трети такой задолженности при условии направления высвобождающихся средств на инфраструктурные проекты и поддержку инвестиций. "В текущем году большинство регионов уже воспользовалось этим механизмом, и в результате свыше 300 миллиардов рублей оказалось в субъектах. Теперь дополнительно сократим долг почти на 60 миллиардов рублей еще для 23 регионов", - сказал Мишустин, выступая на заседании правительства. Он отметил, что эти регионы ранее выделяли ресурсы не только на модернизацию ЖКХ, на обновление общественного транспорта, но и поддерживали участников специальной военной операции и членов их семей, а также развитие промышленности. Глава правительства подчеркнул, что поддержка российских регионов будет продолжена.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, михаил мишустин, владимир путин