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Правительство спишет часть задолженности по бюджетным кредитам еще 23 регионам
Правительство спишет часть задолженности по бюджетным кредитам еще 23 регионам - 18.11.2026, ПРАЙМ
Правительство спишет часть задолженности по бюджетным кредитам еще 23 регионам
Правительство России спишет часть задолженности по бюджетным кредитам еще 23 регионам на сумму почти 60 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T16:00+0300
2026-11-18T16:00+0300
2026-11-18T16:00+0300
россия
финансы
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Правительство России спишет часть задолженности по бюджетным кредитам еще 23 регионам на сумму почти 60 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Работа по заключению соглашений о списании долгов по бюджетным кредитам для регионов идет в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. Российским регионам будет списано две трети такой задолженности при условии направления высвобождающихся средств на инфраструктурные проекты и поддержку инвестиций.
"В текущем году большинство регионов уже воспользовалось этим механизмом, и в результате свыше 300 миллиардов рублей оказалось в субъектах. Теперь дополнительно сократим долг почти на 60 миллиардов рублей еще для 23 регионов", - сказал Мишустин, выступая на заседании правительства.
Он отметил, что эти регионы ранее выделяли ресурсы не только на модернизацию ЖКХ, на обновление общественного транспорта, но и поддерживали участников специальной военной операции и членов их семей, а также развитие промышленности.
Глава правительства подчеркнул, что поддержка российских регионов будет продолжена.
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россия, финансы, михаил мишустин, владимир путин
РОССИЯ, Финансы, Михаил Мишустин, Владимир Путин
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Правительство России спишет часть задолженности по бюджетным кредитам еще 23 регионам на сумму почти 60 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Работа по заключению соглашений о списании долгов по бюджетным кредитам для регионов идет в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. Российским регионам будет списано две трети такой задолженности при условии направления высвобождающихся средств на инфраструктурные проекты и поддержку инвестиций.
"В текущем году большинство регионов уже воспользовалось этим механизмом, и в результате свыше 300 миллиардов рублей оказалось в субъектах. Теперь дополнительно сократим долг почти на 60 миллиардов рублей еще для 23 регионов", - сказал Мишустин, выступая на заседании правительства.
Он отметил, что эти регионы ранее выделяли ресурсы не только на модернизацию ЖКХ, на обновление общественного транспорта, но и поддерживали участников специальной военной операции и членов их семей, а также развитие промышленности.
Глава правительства подчеркнул, что поддержка российских регионов будет продолжена.