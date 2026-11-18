https://1prime.ru/20261118/pravitelstvo-875345703.html

Правительство одобрило обязательную оценку концессий

Правительство одобрило обязательную оценку концессий - 18.11.2026, ПРАЙМ

Правительство одобрило обязательную оценку концессий

Правительство России поддержало разработанный Минэкономразвития законопроект об обязательной оценке концессионных соглашений с государственным участием,... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T18:08+0300

2026-11-18T18:08+0300

2026-11-18T18:10+0300

россия

минфин

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Правительство России поддержало разработанный Минэкономразвития законопроект об обязательной оценке концессионных соглашений с государственным участием, сообщила пресс-служба министерства. Соответствующий законопроект был рассмотрен в среду на заседании правительства России. "Минэкономразвития совместно с Минфином и ВЭБ.РФ донастраивает регулирование концессий. Теперь перед заключением концессионного соглашения станет обязательным проведение оценки социально-экономической эффективности и определение сравнительного преимущества проекта", - говорится в сообщении. В ходе оценки социально-экономической эффективности будет анализироваться соответствие концессии целям и задачам государственных программ, а также востребованность создания объекта концессии с учетом будущего спроса. "При оценке сравнительного преимущества будут сопоставляться доходы, расходы и риски бюджета в случае создания и эксплуатации объекта на условиях концессии и полностью за счет бюджетных средств", - добавили в министерстве. Срок проведения оценочных процедур не должен превышать 90 дней. Оценку соглашений федерального уровня будет проводить Минэкономразвития, регионального - органы власти субъекта РФ, а муниципального – органы местного самоуправления. Предполагается, что механизм заработает с 1 сентября 2027 года. В ведомстве указали, что механизм концессионных соглашений является наиболее востребованной формой государственно-частного партнерства при создании и модернизации объектов инфраструктуры. "Всего по состоянию на 1 ноября 2026 года в России заключено 4624 соглашения концессий и ГЧП (4567 концессий и 57 соглашений ГЧП) с общим объемом инвестиций в размере 8,3 триллиона рублей. Из них 5,9 триллиона рублей (71%) - это частные инвестиции, а 2,4 триллиона рублей (29%) - бюджетные расходы", - добавили в МЭР РФ. Наибольшее количество соглашений приходится на ЖКХ (почти 3,9 тысячи), социальную сферу (563) и транспортную отрасль (141).

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