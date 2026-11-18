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"М.Видео" запускает новый проект продажи мебели в розничных магазинах

"М.Видео" запускает новый проект продажи мебели в розничных магазинах - 18.11.2026, ПРАЙМ

"М.Видео" запускает новый проект продажи мебели в розничных магазинах

"М.Видео" запускает новый проект продажи мебели в специализированных розничных магазинах, первые шоурумы появятся в ноябре в Москве, Адлере, Краснодаре и... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T10:42+0300

2026-11-18T10:42+0300

2026-11-18T10:42+0300

бизнес

москва

адлер

краснодар

м.видео

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. "М.Видео" запускает новый проект продажи мебели в специализированных розничных магазинах, первые шоурумы появятся в ноябре в Москве, Адлере, Краснодаре и Ростове-на-Дону, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. "ПАО "М.Видео" объявляет о старте реализации нового пилотного проекта "М.Мебель", суть которого заключается в разработке на площадке розничных магазинов готовых интерьерных решений при использовании ассортимента локальных поставщиков-производителей мебели", - говорится в сообщении. В компании пообещали запустить проект до конца ноября - сейчас идет подготовка шоурумов и сборка кухонных экспозиций. "Первые четыре шоурума площадью до 200 квадратных метров будут запущены в ноябре в действующих торговых объектах сети в Москве, Адлере, Краснодаре и Ростове-на-Дону", - уточняется там. В разрабатываемых пространствах "М.Видео" представит шоурумы с готовыми жизненными сценариями, которые объединят в себе бытовую технику и электронику, мебель и технологии умного дома в единую среду. Уточняется, что ассортимент будет включать в себя кухни и обеденные зоны, гостиные, мягкую мебель и мебель для геймеров. Покупателям будут доступны как модульные и готовые решения, так и индивидуальные проекты в разных ценовых сегментах. Ключевой особенностью проекта в компании назвали возможность комплексной покупки - от разработки интерьера до подбора мебели и бытовой техники. Отмечается, что в наполнении ассортиментной матрицы на текущий момент участвует более 10 поставщиков, в том числе местные производители мебели. "М.Мебель" - это логичное продолжение развития самой популярной новой категории, появившейся в "М.Видео" в результате масштабирования маркетплейса", - прокомментировала директор по коммерции мебели компании Екатерина Шихова. "Ранее мы уже начали выводить товары из нестандартной для компании товарной матрицы в офлайн-магазины: в пилотных точках появились зоны с одеждой, мебелью, товарами для дома, красоты, детей и досуга, чтобы покупатель мог увидеть и оценить товары вживую, а продавцы - получить доступ к физической полке", - заключила она.

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