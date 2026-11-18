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Производство вина в Италии сократилось до минимума с 2000 года

Производство вина в Италии сократилось до минимума с 2000 года - 18.11.2026, ПРАЙМ

Производство вина в Италии сократилось до минимума с 2000 года

Производство вина в Италии в 2026 году сократилось до одного из самых низких показателей с 2000 года, следует из доклада Международной организации... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T21:49+0300

2026-11-18T21:49+0300

2026-11-18T21:49+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Производство вина в Италии в 2026 году сократилось до одного из самых низких показателей с 2000 года, следует из доклада Международной организации виноградарства и виноделия (OIV). Согласно данным организации, объем производства оценивается в 41 миллион гектолитров, что на 3,4 миллиона гектолитров, или на 8%, меньше показателя 2025 года. Это также на 10% ниже среднего значения за последние пять лет. "Это станет вторым самым маленьким объемом урожая с 2000 года - результат лишь на 7% превышает минимальный показатель, зафиксированный в 2023 году", - говорится в докладе. Отмечается, что летняя жара и длительная засуха ускорили созревание винограда, что привело к необычно раннему сбору урожая, а также в целом негативно сказалось на его объеме. При этом Италия по-прежнему остается крупнейшим производителем вина в мире. Объемы второго крупнейшего производителя вина - Франции - в 2026 году достигнут 36,5 миллиона гектолитров. Это на 2% больше показателя 2025 года, однако на 10% ниже среднего значения за последние пять лет. Низкий уровень производства в стране фиксируется уже третий год подряд. Жара и засуха существенно ограничили урожайность большей части территории страны, в то время как в некоторых регионах дополнительный ущерб нанесли заморозки. Испания по-прежнему занимает третье место в мире по объему производства вина. Согласно оценке организации, он составляет 32,6 миллиона гектолитров, что на 13% больше прошлогоднего показателя, а также на 2% превышает средний уровень за последние пять лет. Рост последовал за тремя неурожайными годами, объемы производства все еще остаются ниже исторических значений. OIV также сообщила, что в целом объем производства вина в Евросоюзе остается на крайне низком уровне - согласно прогнозу, он составляет 137 миллионов гектолитров, что практически соответствует показателю прошлого года и примерно на 6% ниже среднего значения за последние пять лет.

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бизнес, мировая экономика, италия, франция, испания, ес