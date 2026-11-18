Эксперт Проценко: доллар останется в диапазоне 80–85 рублей
В то же время присутствие экспортеров на валютном рынке позволяет сглаживать колебания котировок и обеспечивает предложение иностранной валюты. Дополнительную поддержку рублю оказывает высокая ключевая ставка Банка России, которая сохраняет привлекательность рублевых инструментов и ограничивает спрос на иностранную валюту со стороны инвесторов.
Во второй декаде ноября ожидаем продолжение колебаний курса доллара в диапазоне 80-85 рублей, евро - в пределах 88-94 рублей, юаня - в коридоре 12-12,6 рубля. Пока ситуация на валютном рынке остается нейтральной, несмотря на некоторое усиление давления на российскую валюту.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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