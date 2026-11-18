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Путин отметил конструктивное взаимодействие России и Таиланда в рамках АТЭС

Путин отметил конструктивное взаимодействие России и Таиланда в рамках АТЭС - 18.11.2026, ПРАЙМ

Путин отметил конструктивное взаимодействие России и Таиланда в рамках АТЭС

Россия и Таиланд конструктивно взаимодействуют между собой в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), отметил президент РФ Владимир... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T19:29+0300

2026-11-18T19:29+0300

2026-11-18T19:29+0300

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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Россия и Таиланд конструктивно взаимодействуют между собой в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), отметил президент РФ Владимир Путин. "Наши представители координируют свои усилия на различных международных и региональных площадках. Конструктивно взаимодействуем в АТЭС, в рамках диалогового партнерства Россия-АСЕАН", - сказал российский лидер на встрече с премьером Таиланда Анутхином Чанвиракуном в Шэньчжэне на саммите АТЭС. Путин находится с визитом в Шэньчжэне, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Также на 19 ноября запланирована встреча лидеров России, Китая и США.

таиланд

китай

сша

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, мировая экономика, таиланд, китай, сша, владимир путин, атэс