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Путин отметил конструктивное взаимодействие России и Таиланда в рамках АТЭС
Путин отметил конструктивное взаимодействие России и Таиланда в рамках АТЭС - 18.11.2026, ПРАЙМ
Путин отметил конструктивное взаимодействие России и Таиланда в рамках АТЭС
Россия и Таиланд конструктивно взаимодействуют между собой в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), отметил президент РФ Владимир... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T19:29+0300
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2026-11-18T19:29+0300
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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Россия и Таиланд конструктивно взаимодействуют между собой в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), отметил президент РФ Владимир Путин. "Наши представители координируют свои усилия на различных международных и региональных площадках. Конструктивно взаимодействуем в АТЭС, в рамках диалогового партнерства Россия-АСЕАН", - сказал российский лидер на встрече с премьером Таиланда Анутхином Чанвиракуном в Шэньчжэне на саммите АТЭС. Путин находится с визитом в Шэньчжэне, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Также на 19 ноября запланирована встреча лидеров России, Китая и США.
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РОССИЯ, Мировая экономика, ТАИЛАНД, КИТАЙ, США, Владимир Путин, АТЭС