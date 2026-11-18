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Путин поприветствовал руководителей крупнейших концернов на саммите АТЭС в Китае

Путин поприветствовал руководителей крупнейших концернов на саммите АТЭС в Китае - 18.11.2026, ПРАЙМ

Путин поприветствовал руководителей крупнейших концернов на саммите АТЭС в Китае

Президент России Владимир Путин поприветствовал руководителей крупнейших концернов на деловом саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T06:54+0300

2026-11-18T06:54+0300

2026-11-18T08:28+0300

россия

мировая экономика

китай

владимир путин

атэс

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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поприветствовал руководителей крупнейших концернов на деловом саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит в китайском Шэньчжэне. Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае. "Я рад приветствовать руководителей крупнейших концернов и компаний из всех участников АТЭС, всего Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, мировая экономика, китай, владимир путин, атэс