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Путин поприветствовал руководителей крупнейших концернов на саммите АТЭС в Китае
Путин поприветствовал руководителей крупнейших концернов на саммите АТЭС в Китае - 18.11.2026, ПРАЙМ
Путин поприветствовал руководителей крупнейших концернов на саммите АТЭС в Китае
Президент России Владимир Путин поприветствовал руководителей крупнейших концернов на деловом саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T06:54+0300
2026-11-18T06:54+0300
2026-11-18T08:28+0300
россия
мировая экономика
китай
владимир путин
атэс
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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поприветствовал руководителей крупнейших концернов на деловом саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит в китайском Шэньчжэне. Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае. "Я рад приветствовать руководителей крупнейших концернов и компаний из всех участников АТЭС, всего Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.
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россия, мировая экономика, китай, владимир путин, атэс
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, Владимир Путин, АТЭС
ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поприветствовал руководителей крупнейших концернов на деловом саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит в китайском Шэньчжэне.
Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае.
"Я рад приветствовать руководителей крупнейших концернов и компаний из всех участников АТЭС, всего Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.