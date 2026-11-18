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Путин поблагодарил китайскую сторону за прекрасную организацию саммита АТЭС
Путин поблагодарил китайскую сторону за прекрасную организацию саммита АТЭС - 18.11.2026, ПРАЙМ
Путин поблагодарил китайскую сторону за прекрасную организацию саммита АТЭС
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил китайскую сторону за прекрасную организацию саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T07:22+0300
2026-11-18T07:22+0300
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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил китайскую сторону за прекрасную организацию саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае.
"Хочу поблагодарить китайских коллег за гостеприимство и радушие, прием, прекрасную организацию саммита, его насыщенную и актуальную повестку", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.
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россия, мировая экономика, китай, владимир путин, атэс
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, Владимир Путин, АТЭС
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил китайскую сторону за прекрасную организацию саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае.
"Хочу поблагодарить китайских коллег за гостеприимство и радушие, прием, прекрасную организацию саммита, его насыщенную и актуальную повестку", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.