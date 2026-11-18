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Путин поблагодарил китайскую сторону за прекрасную организацию саммита АТЭС

Путин поблагодарил китайскую сторону за прекрасную организацию саммита АТЭС - 18.11.2026, ПРАЙМ

Путин поблагодарил китайскую сторону за прекрасную организацию саммита АТЭС

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил китайскую сторону за прекрасную организацию саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T07:22+0300

2026-11-18T07:22+0300

2026-11-18T07:22+0300

россия

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китай

владимир путин

атэс

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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил китайскую сторону за прекрасную организацию саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае. "Хочу поблагодарить китайских коллег за гостеприимство и радушие, прием, прекрасную организацию саммита, его насыщенную и актуальную повестку", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.

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россия, мировая экономика, китай, владимир путин, атэс