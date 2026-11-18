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Путин пригласил представителей делового сообщества АТЭС в Россию на ПМЭФ и ВЭФ в 2027 году
Путин пригласил представителей делового сообщества АТЭС в Россию на ПМЭФ и ВЭФ в 2027 году - 18.11.2026, ПРАЙМ
Путин пригласил представителей делового сообщества АТЭС в Россию на ПМЭФ и ВЭФ в 2027 году
Президент России Владимир Путин пригласил представителей делового сообщества Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Россию на... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T07:25+0300
2026-11-18T07:25+0300
2026-11-18T07:25+0300
россия
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атэс
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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пригласил представителей делового сообщества Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Россию на Петербургский Международный экономический форум (ПМЭФ) и Восточный экономический форум (ВЭФ), которые пройдут в следующем году.
"Мы, конечно, ждем всех вас в России, в том числе на юбилейном Петербургском экономическом форуме и на Восточном экономическом форуме на следующем году в Владивостоке", - заявил Путин на деловом саммите форума АТЭС.
Ранее российский лидер прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой форум является первым рабочим мероприятием в графике главы государства.
Россия представлена на деловом саммите более 30 ведущими отечественными компаниями, включая "Газпром", "Новатэк", "Роснефть", "Лукойл", "Яндекс" и Wildberries.
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россия, мировая экономика, владимир путин, атэс, газпром, новатэк
РОССИЯ, Мировая экономика, Владимир Путин, АТЭС, Газпром, Новатэк
ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пригласил представителей делового сообщества Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Россию на Петербургский Международный экономический форум (ПМЭФ) и Восточный экономический форум (ВЭФ), которые пройдут в следующем году.
"Мы, конечно, ждем всех вас в России, в том числе на юбилейном Петербургском экономическом форуме и на Восточном экономическом форуме на следующем году в Владивостоке", - заявил Путин на деловом саммите форума АТЭС.
Ранее российский лидер прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой форум является первым рабочим мероприятием в графике главы государства.
Россия представлена на деловом саммите более 30 ведущими отечественными компаниями, включая "Газпром", "Новатэк", "Роснефть", "Лукойл", "Яндекс" и Wildberries.