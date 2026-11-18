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Путин пригласил представителей делового сообщества АТЭС в Россию на ПМЭФ и ВЭФ в 2027 году

Путин пригласил представителей делового сообщества АТЭС в Россию на ПМЭФ и ВЭФ в 2027 году - 18.11.2026, ПРАЙМ

Путин пригласил представителей делового сообщества АТЭС в Россию на ПМЭФ и ВЭФ в 2027 году

Президент России Владимир Путин пригласил представителей делового сообщества Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Россию на... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T07:25+0300

2026-11-18T07:25+0300

2026-11-18T07:25+0300

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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пригласил представителей делового сообщества Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Россию на Петербургский Международный экономический форум (ПМЭФ) и Восточный экономический форум (ВЭФ), которые пройдут в следующем году. "Мы, конечно, ждем всех вас в России, в том числе на юбилейном Петербургском экономическом форуме и на Восточном экономическом форуме на следующем году в Владивостоке", - заявил Путин на деловом саммите форума АТЭС. Ранее российский лидер прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой форум является первым рабочим мероприятием в графике главы государства. Россия представлена на деловом саммите более 30 ведущими отечественными компаниями, включая "Газпром", "Новатэк", "Роснефть", "Лукойл", "Яндекс" и Wildberries.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, мировая экономика, владимир путин, атэс, газпром, новатэк