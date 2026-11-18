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Путин: в глобальной экономике произошел тектонический сдвиг, АТР стал ее центром

Путин: в глобальной экономике произошел тектонический сдвиг, АТР стал ее центром - 18.11.2026, ПРАЙМ

Путин: в глобальной экономике произошел тектонический сдвиг, АТР стал ее центром

В глобальной экономике произошел без преувеличения тектонический сдвиг, Азиатско-Тихоокеанский регион стал ее центром, заявил президент России Владимир Путин. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T07:25+0300

2026-11-18T07:25+0300

2026-11-18T07:25+0300

россия

азиатско-тихоокеанский регион

китай

владимир путин

атэс

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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. В глобальной экономике произошел без преувеличения тектонический сдвиг, Азиатско-Тихоокеанский регион стал ее центром, заявил президент России Владимир Путин. Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае. "Произошел, без преувеличения, тектонический сдвиг: сегодня Азиатско-Тихоокеанский регион стал центром глобальной экономики, главным промышленным и технологическим хабом планеты", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.

азиатско-тихоокеанский регион

китай

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россия, азиатско-тихоокеанский регион, китай, владимир путин, атэс