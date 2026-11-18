https://1prime.ru/20261118/putin-875309855.html

Путин: старт преференциального режима на Дальнем Востоке станет его новым этапом развития

Путин: старт преференциального режима на Дальнем Востоке станет его новым этапом развития - 18.11.2026, ПРАЙМ

Путин: старт преференциального режима на Дальнем Востоке станет его новым этапом развития

Предстоящий старт Единого преференциального режима на Дальнем Востоке является новым этапом в развитии этого макрорегиона, заявил президент России Владимир... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T07:31+0300

2026-11-18T07:31+0300

2026-11-18T07:31+0300

россия

дальний восток

китай

арктика

владимир путин

атэс

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875309855.jpg?1794976311

ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Предстоящий старт Единого преференциального режима на Дальнем Востоке является новым этапом в развитии этого макрорегиона, заявил президент России Владимир Путин. Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае. "Новый этап развития макрорегиона начнется 1 января 2027 года. Будет дан старт беспрецедентному по масштабу и охвату Единому преференциальному режиму для всего Дальнего Востока России и Арктики. Его ключевая задача - внедрить унифицированный, комплексный подход к поддержке капиталовложения", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС. Он добавил, что на всем дальневосточном и арктическом пространстве будет запущен особый правовой статус, его суть - в быстрой, беспрепятственной обкатке новейших технологий, включая беспилотники, промышленные роботы, искусственный интеллект. "Уверен, что бизнес-круги и инвесторы из экономик АТЭС в полной мере оценят возможности, которые открываются на российском рынке. И, конечно, воспользуются им, в том числе, для тестирования своих инновационных решений", - заключил президент.

дальний восток

китай

арктика

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дальний восток, китай, арктика, владимир путин, атэс