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Путин: старт преференциального режима на Дальнем Востоке станет его новым этапом развития
Путин: старт преференциального режима на Дальнем Востоке станет его новым этапом развития - 18.11.2026, ПРАЙМ
Путин: старт преференциального режима на Дальнем Востоке станет его новым этапом развития
Предстоящий старт Единого преференциального режима на Дальнем Востоке является новым этапом в развитии этого макрорегиона, заявил президент России Владимир... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T07:31+0300
2026-11-18T07:31+0300
2026-11-18T07:31+0300
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дальний восток
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арктика
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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Предстоящий старт Единого преференциального режима на Дальнем Востоке является новым этапом в развитии этого макрорегиона, заявил президент России Владимир Путин.
Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае.
"Новый этап развития макрорегиона начнется 1 января 2027 года. Будет дан старт беспрецедентному по масштабу и охвату Единому преференциальному режиму для всего Дальнего Востока России и Арктики. Его ключевая задача - внедрить унифицированный, комплексный подход к поддержке капиталовложения", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.
Он добавил, что на всем дальневосточном и арктическом пространстве будет запущен особый правовой статус, его суть - в быстрой, беспрепятственной обкатке новейших технологий, включая беспилотники, промышленные роботы, искусственный интеллект.
"Уверен, что бизнес-круги и инвесторы из экономик АТЭС в полной мере оценят возможности, которые открываются на российском рынке. И, конечно, воспользуются им, в том числе, для тестирования своих инновационных решений", - заключил президент.
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РОССИЯ, Дальний Восток, КИТАЙ, АРКТИКА, Владимир Путин, АТЭС
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Предстоящий старт Единого преференциального режима на Дальнем Востоке является новым этапом в развитии этого макрорегиона, заявил президент России Владимир Путин.
Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае.
"Новый этап развития макрорегиона начнется 1 января 2027 года. Будет дан старт беспрецедентному по масштабу и охвату Единому преференциальному режиму для всего Дальнего Востока России и Арктики. Его ключевая задача - внедрить унифицированный, комплексный подход к поддержке капиталовложения", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.
Он добавил, что на всем дальневосточном и арктическом пространстве будет запущен особый правовой статус, его суть - в быстрой, беспрепятственной обкатке новейших технологий, включая беспилотники, промышленные роботы, искусственный интеллект.
"Уверен, что бизнес-круги и инвесторы из экономик АТЭС в полной мере оценят возможности, которые открываются на российском рынке. И, конечно, воспользуются им, в том числе, для тестирования своих инновационных решений", - заключил президент.