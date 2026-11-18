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Внешнее давление стало для России большим стимулом, заявил Путин
Внешнее давление стало для России большим стимулом, заявил Путин - 18.11.2026, ПРАЙМ
Внешнее давление стало для России большим стимулом, заявил Путин
Внешнее давление стало для России большим стимулом, способствовало укреплению технологического суверенитета, повышению производительности труда и обеспечению... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T07:31+0300
2026-11-18T07:31+0300
2026-11-18T07:31+0300
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мировая экономика
китай
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атэс
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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Внешнее давление стало для России большим стимулом, способствовало укреплению технологического суверенитета, повышению производительности труда и обеспечению внутреннего рынка качественной отечественной продукцией, заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае.
Глава государства отметил, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным прессингом и стала мировым рекордсменом по числу введенных против страны карательных мер в виде санкций, однако достойно прошла через эти испытания. "Внешнее давление стало для России большим стимулом, подстегнуло нас последовательно укреплять технологический суверенитет, повысить производительность труда, обновить мощности, освоить выпуск передовых товаров и насытить внутренний рынок качественной отечественной продукцией", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.
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россия, мировая экономика, китай, владимир путин, атэс
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, Владимир Путин, АТЭС
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Внешнее давление стало для России большим стимулом, способствовало укреплению технологического суверенитета, повышению производительности труда и обеспечению внутреннего рынка качественной отечественной продукцией, заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае.
Глава государства отметил, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным прессингом и стала мировым рекордсменом по числу введенных против страны карательных мер в виде санкций, однако достойно прошла через эти испытания. "Внешнее давление стало для России большим стимулом, подстегнуло нас последовательно укреплять технологический суверенитет, повысить производительность труда, обновить мощности, освоить выпуск передовых товаров и насытить внутренний рынок качественной отечественной продукцией", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.