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Путин пригласил партнеров из АТР на "Форум будущих технологий"

Путин пригласил партнеров из АТР на "Форум будущих технологий" - 18.11.2026, ПРАЙМ

Путин пригласил партнеров из АТР на "Форум будущих технологий"

Президент РФ Владимир Путин пригласил партнеров из Азиатско-Тихоокеанского региона принять участие в работе "Форума будущих технологий", чтобы подробнее... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T10:57+0300

2026-11-18T10:57+0300

2026-11-18T10:57+0300

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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин пригласил партнеров из Азиатско-Тихоокеанского региона принять участие в работе "Форума будущих технологий", чтобы подробнее ознакомиться с российскими технологическими решениями в разных сферах. Ранее в среду Путин, выступая на деловом саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщил, что Россия готова делиться с партнерами по АТР технологиями, содействовать укреплению их технологического суверенитета. "Вы сможете подробнее узнать о наших идеях и передовых разработках, посетив Форум будущих технологий, который пройдет в России в феврале 2027 года. Приглашаем вас", - добавил глава государства. Путин находится в Шэньчжэне, где 18-19 ноября проходит форум АТЭС. Деловой саммит форума АТЭС открыл рабочий график главы государства в Китае.

азиатско-тихоокеанский регион

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технологии, россия, азиатско-тихоокеанский регион, китай, владимир путин, атэс, атр