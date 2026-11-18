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Путин пригласил партнеров из АТР на "Форум будущих технологий"
Путин пригласил партнеров из АТР на "Форум будущих технологий" - 18.11.2026, ПРАЙМ
Путин пригласил партнеров из АТР на "Форум будущих технологий"
Президент РФ Владимир Путин пригласил партнеров из Азиатско-Тихоокеанского региона принять участие в работе "Форума будущих технологий", чтобы подробнее... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T10:57+0300
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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин пригласил партнеров из Азиатско-Тихоокеанского региона принять участие в работе "Форума будущих технологий", чтобы подробнее ознакомиться с российскими технологическими решениями в разных сферах.
Ранее в среду Путин, выступая на деловом саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщил, что Россия готова делиться с партнерами по АТР технологиями, содействовать укреплению их технологического суверенитета.
"Вы сможете подробнее узнать о наших идеях и передовых разработках, посетив Форум будущих технологий, который пройдет в России в феврале 2027 года. Приглашаем вас", - добавил глава государства.
Путин находится в Шэньчжэне, где 18-19 ноября проходит форум АТЭС. Деловой саммит форума АТЭС открыл рабочий график главы государства в Китае.
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Технологии, РОССИЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион, КИТАЙ, Владимир Путин, АТЭС, АТР
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин пригласил партнеров из Азиатско-Тихоокеанского региона принять участие в работе "Форума будущих технологий", чтобы подробнее ознакомиться с российскими технологическими решениями в разных сферах.
Ранее в среду Путин, выступая на деловом саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщил, что Россия готова делиться с партнерами по АТР технологиями, содействовать укреплению их технологического суверенитета.
"Вы сможете подробнее узнать о наших идеях и передовых разработках, посетив Форум будущих технологий, который пройдет в России в феврале 2027 года. Приглашаем вас", - добавил глава государства.
Путин находится в Шэньчжэне, где 18-19 ноября проходит форум АТЭС. Деловой саммит форума АТЭС открыл рабочий график главы государства в Китае.