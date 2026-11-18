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В Кремле ответили на вопрос о поездке Путина на саммит G20 в США
В Кремле ответили на вопрос о поездке Путина на саммит G20 в США - 18.11.2026, ПРАЙМ
В Кремле ответили на вопрос о поездке Путина на саммит G20 в США
Решение о поездке президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в США зависит от очень многих факторов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T13:52+0300
2026-11-18T13:52+0300
2026-11-18T13:52+0300
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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Решение о поездке президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в США зависит от очень многих факторов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это зависит от огромного количества моментов, огромного количества условий", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о решении о поездке Путина на саммит G20. Лидерский саммит G20 состоится в Майами 14-15 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал журналистам в конце июля, что Москва на высоком уровне, эффективно и деятельно примет участие в мероприятии.
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россия, мировая экономика, сша, москва, дмитрий песков, владимир путин
РОССИЯ, Мировая экономика, США, МОСКВА, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле ответили на вопрос о поездке Путина на саммит G20 в США
Песков: решение о поездке Путина на саммит G20 в США зависит от очень многих факторов
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Решение о поездке президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в США зависит от очень многих факторов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это зависит от огромного количества моментов, огромного количества условий", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о решении о поездке Путина на саммит G20.
Лидерский саммит G20 состоится в Майами 14-15 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал журналистам в конце июля, что Москва на высоком уровне, эффективно и деятельно примет участие в мероприятии.