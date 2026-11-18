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Язык тела Трампа выдал его отношение к Путину, пишут СМИ

Язык тела Трампа выдал его отношение к Путину, пишут СМИ - 18.11.2026, ПРАЙМ

Язык тела Трампа выдал его отношение к Путину, пишут СМИ

На саммите Quad в Маниле Дональд Трамп отвечал на вопросы о сбоях в работе Microsoft, United Airlines и Chase. Как пишет ИноСМИ со ссылкой на Daily Mail,... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T16:44+0300

2026-11-18T16:44+0300

2026-11-18T16:46+0300

общество

мировая экономика

иран

вашингтон

китай

дональд трамп

владимир путин

си цзиньпин

quad

microsoft

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. На саммите Quad в Маниле Дональд Трамп отвечал на вопросы о сбоях в работе Microsoft, United Airlines и Chase. Как пишет ИноСМИ со ссылкой на Daily Mail, президент держался подчеркнуто невозмутимо: "Такова жизнь. Когда ты большой и сильный и у тебя много денег, подобное случается. Ничего страшного". Эксперт по языку тела Джуди Джеймс отметила, что Трамп старался выглядеть "невозмутимым, неуязвимым и альфа-самцом": держался прямо, кивал, наклонял голову набок и добродушно улыбался, умаляя серьезность проблемы.Затем журналисты спросили о трехсторонней встрече с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. До этого Трамп рассуждал об ответных мерах, если Иран нападет на Вашингтон, и, по словам Джеймс, излучал "стойкость и непоколебимую уверенность": высоко держал подбородок и слегка жмурился. Но стоило спросить, намерен ли он призвать Си и Путина вмешаться в конфликт с Ираном, как эта манера исчезла."При упоминании двух лидеров поведение Трампа изменилось за какой-то миг: он отказался от демонстративно властной позы, выровнял голову и широко раскрыл глаза, вперившись в журналиста напряженным, хищным взглядом", — отметила Джеймс. По ее наблюдению, Трамп коротко бросил "Да", но в конце слова тон слегка повысился, ослабив категоричность и создав впечатление, будто окончательного решения относительно своей стратегии он еще не принял.Когда его спросили, собирается ли он провести в Китае отдельную встречу с Путиным, Трамп, по словам эксперта, изобразил "деланное удивление", словно такая возможность прежде не приходила ему в голову. Он вскинул брови и бросил взгляд вверх и вправо — Джеймс истолковала это как попытку оценить, какую часть информации можно раскрыть, — а последние слова произнес с падающей интонацией, подав график как нечто, от него не зависящее: дескать, он всего лишь "гость Си".Однако когда журналисты вновь вернулись к вопросу о привлечении Си и Путина к урегулированию с Ираном, Трамп отбросил уклончивость, напряг челюсть и вполне определенно высказался в поддержку идеи. Самый показательный момент, по мнению Джеймс, наступил при вопросе о возможной атаке Ирана на Вашингтон с "грязной бомбой". Трамп едва заметно вздрогнул и приподнял подбородок — "микроскопический жест непокорности", за которым последовала "старательно разыгранная реакция", призванная продемонстрировать силу. Его щеки слегка приподнялись — Джеймс истолковала это как "предвкушение удовольствия". Затем он жестко предупредил Тегеран: "Если это действительно так, они дорого поплатятся... Они просто сумасшедшие".Читатели Daily Mail отреагировали по-разному. Один предположил, что Трамп надеется, что встреча с Си и Путиным поможет ему "развязаться с Ираном" и заключить мир по Украине. Другой съязвил: "Странно: я-то думал, что президент, остановивший девять войн, не нуждается в помощи Китая и России". Третий заметил: "Путин и Си этого рыжего слопают и не поморщатся".

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общество , мировая экономика, иран, вашингтон, китай, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин, quad, microsoft, united airlines