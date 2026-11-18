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Путин пообщался с экономистом Джеффри Саксом в Шэньчжэне

Путин пообщался с экономистом Джеффри Саксом в Шэньчжэне - 18.11.2026, ПРАЙМ

Путин пообщался с экономистом Джеффри Саксом в Шэньчжэне

Президент России Владимир Путин на торжественном приеме в Шэньчжэне пообщался с известным американским экономистом Джеффри Саксом, заявил пресс-секретарь главы... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T18:27+0300

2026-11-18T18:27+0300

2026-11-18T18:30+0300

россия

джеффри сакс

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владимир путин

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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай) , 18 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на торжественном приеме в Шэньчжэне пообщался с известным американским экономистом Джеффри Саксом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Были общения с некоторыми... Джеффри Сакс подошел, они долго стояли, разговаривали", - сказал Песков журналистам. Российский лидер находится с визитом в Шэньчжэне, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, джеффри сакс, дмитрий песков, владимир путин