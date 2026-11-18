https://1prime.ru/20261118/putin-875346974.html
Путин пообщался с экономистом Джеффри Саксом в Шэньчжэне
Путин пообщался с экономистом Джеффри Саксом в Шэньчжэне - 18.11.2026, ПРАЙМ
Путин пообщался с экономистом Джеффри Саксом в Шэньчжэне
Президент России Владимир Путин на торжественном приеме в Шэньчжэне пообщался с известным американским экономистом Джеффри Саксом, заявил пресс-секретарь главы... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T18:27+0300
2026-11-18T18:27+0300
2026-11-18T18:30+0300
россия
джеффри сакс
дмитрий песков
владимир путин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875346974.jpg?1795015813
ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай) , 18 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на торжественном приеме в Шэньчжэне пообщался с известным американским экономистом Джеффри Саксом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Были общения с некоторыми... Джеффри Сакс подошел, они долго стояли, разговаривали", - сказал Песков журналистам. Российский лидер находится с визитом в Шэньчжэне, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, джеффри сакс, дмитрий песков, владимир путин
РОССИЯ, Джеффри Сакс, Дмитрий Песков, Владимир Путин
ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай) , 18 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на торжественном приеме в Шэньчжэне пообщался с известным американским экономистом Джеффри Саксом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Были общения с некоторыми... Джеффри Сакс подошел, они долго стояли, разговаривали", - сказал Песков журналистам.
Российский лидер находится с визитом в Шэньчжэне, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.