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Путин отметил хорошие показатели торговли РФ и Таиланда
Путин отметил хорошие показатели торговли РФ и Таиланда - 18.11.2026, ПРАЙМ
Путин отметил хорошие показатели торговли РФ и Таиланда
Президент России Владимир Путин отметил хорошие показатели торговли России и Таиланда и потенциал кооперации двух стран в энергетике и агропромышленном... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T19:27+0300
2026-11-18T19:27+0300
2026-11-18T19:27+0300
россия
мировая экономика
таиланд
владимир путин
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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил хорошие показатели торговли России и Таиланда и потенциал кооперации двух стран в энергетике и агропромышленном комплексе. Путин находится с визитом в Шэньчжэне, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. "Растут показатели двусторонней торговли. В 2025 году товарооборот увеличился на 2,3%, а вот в январе-августе этого года рост составил уже 37,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это хороший показатель. Имеется значительный потенциал взаимовыгодной кооперации в энергетике, транспорте, логистике, агропромышленном комплексе, в области инвестиций", - сказал он на встрече с премьером Таиланда Анутхином Чанвиракуном. Президент РФ уточнил, что продвижению на этих направлениях призвана содействовать смешанная комиссия по двустороннему сотрудничеству.
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РОССИЯ, Мировая экономика, ТАИЛАНД, Владимир Путин