https://1prime.ru/20261118/putin-875350402.html

Путин отметил хорошие показатели торговли РФ и Таиланда

Путин отметил хорошие показатели торговли РФ и Таиланда - 18.11.2026, ПРАЙМ

Путин отметил хорошие показатели торговли РФ и Таиланда

Президент России Владимир Путин отметил хорошие показатели торговли России и Таиланда и потенциал кооперации двух стран в энергетике и агропромышленном... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T19:27+0300

2026-11-18T19:27+0300

2026-11-18T19:27+0300

россия

мировая экономика

таиланд

владимир путин

https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0b/12/875350095_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_35803876a716573fff884b2c63cb5d80.jpg

ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил хорошие показатели торговли России и Таиланда и потенциал кооперации двух стран в энергетике и агропромышленном комплексе. Путин находится с визитом в Шэньчжэне, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. "Растут показатели двусторонней торговли. В 2025 году товарооборот увеличился на 2,3%, а вот в январе-августе этого года рост составил уже 37,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это хороший показатель. Имеется значительный потенциал взаимовыгодной кооперации в энергетике, транспорте, логистике, агропромышленном комплексе, в области инвестиций", - сказал он на встрече с премьером Таиланда Анутхином Чанвиракуном. Президент РФ уточнил, что продвижению на этих направлениях призвана содействовать смешанная комиссия по двустороннему сотрудничеству.

таиланд

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, таиланд, владимир путин