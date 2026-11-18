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Госдума одобрила проект о передаче данных о труде на платформу "Работа в России"

Госдума одобрила проект о передаче данных о труде на платформу "Работа в России" - 18.11.2026, ПРАЙМ

Госдума одобрила проект о передаче данных о труде на платформу "Работа в России"

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается передавать обезличенные сведения о трудовой деятельности граждан на... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T14:27+0300

2026-11-18T14:27+0300

2026-11-18T14:27+0300

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общество

роструд

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работа

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается передавать обезличенные сведения о трудовой деятельности граждан на Единую цифровую платформу "Работа в России". Принятый законопроект предусматривает, что Соцфонд будет передавать в Роструд через единую систему межведомственного электронного взаимодействия сведения о трудовой деятельности зарегистрированных лиц, включая данные об оплате труда работников бюджетной сферы. При этом персональные данные обязательно обезличиваются. Состав сведений и сроки их передачи установит Минтруд. Как отмечалось в пояснительной записке, данные нужны для мониторинга структуры рынка труда, движения рабочей силы и формирования прогноза потребности экономики в кадрах. В настоящее время сведения о трудовой деятельности хранятся в Единой централизованной цифровой платформе в социальной сфере, оператором которой является Соцфонд. У Роструда, который отвечает за мониторинг рынка труда, таких данных нет. Законопроект наладит обмен между двумя системами и позволит избежать дублирования сведений и дополнительной нагрузки на участников.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , роструд, госдума, работа