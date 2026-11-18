https://1prime.ru/20261118/rabotodateli-875334991.html

Российские работодатели стали чаще делать новогодние подарки сотрудникам

Российские работодатели стали чаще делать новогодние подарки сотрудникам - 18.11.2026, ПРАЙМ

Российские работодатели стали чаще делать новогодние подарки сотрудникам

Российские работодатели стали чаще делать новогодние подарки сотрудникам: без подарков в этом году останутся сотрудники 15% компаний - почти вдвое меньше, чем в | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T14:59+0300

2026-11-18T14:59+0300

2026-11-18T14:59+0300

бизнес

superjob

золотое яблоко

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Российские работодатели стали чаще делать новогодние подарки сотрудникам: без подарков в этом году останутся сотрудники 15% компаний - почти вдвое меньше, чем в 2016 году, рассказали РИА Новости аналитики SuperJob и "Золотого Яблока". "Работодатели все чаще дарят подарки. Без новогодних подарков в этом году останутся сотрудники 15% компаний. Это почти вдвое меньше, чем в 2016 году (28%). Подарки только самим сотрудникам, без их детей, подарят 19% компаний против 11%", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1,6 тысячи работающих россиян и 1 тысяча работодателей. Исследование также выявило, что почти половина работающих россиян хотели бы получить от работодателя на Новый год подарочную карту или сертификат. Из них каждый пятый хотел бы получить карту в магазины косметики и парфюмерии. На втором месте в рейтинге пожеланий - маркетплейсы (15%), на третьем - бытовая техника и электроника (13%). Каждый десятый потратил бы подарочную карту на СПА и косметические услуги или на товары для дома и ремонта. Чуть реже выбирают спортзал и спорттовары и покупки в супермаркете, путешествия, обучение и книги, рестораны и развлечения. Одежда, новогодние сладости и автоуслуги набрали по 2%. Еще 11% пока не определились.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, superjob, золотое яблоко