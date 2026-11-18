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Названы регионы с наибольшим объемом выдачи POS-кредитов в октябре

Названы регионы с наибольшим объемом выдачи POS-кредитов в октябре - 18.11.2026, ПРАЙМ

Названы регионы с наибольшим объемом выдачи POS-кредитов в октябре

Наибольший объем выданных POS-кредитов в регионах РФ в октябре был зафиксирован в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Тюменской... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T05:18+0300

2026-11-18T05:18+0300

2026-11-18T05:18+0300

финансы

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московская область

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Наибольший объем выданных POS-кредитов в регионах РФ в октябре был зафиксирован в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Тюменской области, рассказали РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). "Наибольший объем выданных POS-кредитов в регионах РФ в октябре 2026 года был отмечен в Москве (1 793 миллиона рублей), Московской области (1 242 миллиона рублей), Санкт-Петербурге (783 миллионов рублей), Краснодарском крае (654 миллионов рублей) и Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (602 миллиона рублей)", - говорится в сообщении. При этом наибольшее сокращение объемов выдачи POS-кредитов (среди 30 регионов-лидеров) в октябре по сравнению с предыдущим месяцем было зафиксировано в Хабаровском крае (-12,2%), Республике Татарстан (-11,6%), Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (-8,1%) и Иркутской (-8,1%) областях, а также Санкт-Петербурге (-8,2%). В то же время в двух регионах из топ-30 объем выданных кредитов, предоставленных гражданам в торговых точках, за месяц, напротив, немного увеличился - в Тульской (+3,8%) и Новосибирской (+1,4%) областях, отмечает НБКИ. По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, объем выданных POS-кредитов в октябре 2026 года составил 17,4 миллиарда рублей, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 3,5%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выданных POS-кредитов в октябре 2026 года не изменился. "Показатели выдачи в сегменте POS-кредитования по-прежнему находятся на довольно низком уровне. Напомним, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (22,5 млрд. руб.) объем выданных в октябре 2026 года кредитов, предоставленных гражданам в торговых точках (17,4 млрд. руб.), сократился на 22,6%", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. "Такая динамика выдачи обусловлена слабым аппетитом к риску со стороны банков, которые сохраняют высокие требования к качеству кредитных историй граждан, сокращая риски просрочек в дальнейшем. Об этом, в частности, свидетельствует и доля отказов по заявкам на POS-кредиты, стабильно превышающая 85%. Потенциальным заемщикам в этой ситуации стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения", - подытожил он.

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финансы, россия, банки, санкт-петербург, москва, московская область, алексей волков, нбки