https://1prime.ru/20261118/regiony-875306291.html
Названы регионы с наибольшим объемом выдачи POS-кредитов в октябре
Названы регионы с наибольшим объемом выдачи POS-кредитов в октябре - 18.11.2026, ПРАЙМ
Названы регионы с наибольшим объемом выдачи POS-кредитов в октябре
Наибольший объем выданных POS-кредитов в регионах РФ в октябре был зафиксирован в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Тюменской... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T05:18+0300
2026-11-18T05:18+0300
2026-11-18T05:18+0300
финансы
россия
банки
санкт-петербург
москва
московская область
алексей волков
нбки
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875306291.jpg?1794968281
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Наибольший объем выданных POS-кредитов в регионах РФ в октябре был зафиксирован в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Тюменской области, рассказали РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
"Наибольший объем выданных POS-кредитов в регионах РФ в октябре 2026 года был отмечен в Москве (1 793 миллиона рублей), Московской области (1 242 миллиона рублей), Санкт-Петербурге (783 миллионов рублей), Краснодарском крае (654 миллионов рублей) и Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (602 миллиона рублей)", - говорится в сообщении.
При этом наибольшее сокращение объемов выдачи POS-кредитов (среди 30 регионов-лидеров) в октябре по сравнению с предыдущим месяцем было зафиксировано в Хабаровском крае (-12,2%), Республике Татарстан (-11,6%), Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (-8,1%) и Иркутской (-8,1%) областях, а также Санкт-Петербурге (-8,2%).
В то же время в двух регионах из топ-30 объем выданных кредитов, предоставленных гражданам в торговых точках, за месяц, напротив, немного увеличился - в Тульской (+3,8%) и Новосибирской (+1,4%) областях, отмечает НБКИ.
По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, объем выданных POS-кредитов в октябре 2026 года составил 17,4 миллиарда рублей, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 3,5%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выданных POS-кредитов в октябре 2026 года не изменился.
"Показатели выдачи в сегменте POS-кредитования по-прежнему находятся на довольно низком уровне. Напомним, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (22,5 млрд. руб.) объем выданных в октябре 2026 года кредитов, предоставленных гражданам в торговых точках (17,4 млрд. руб.), сократился на 22,6%", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
"Такая динамика выдачи обусловлена слабым аппетитом к риску со стороны банков, которые сохраняют высокие требования к качеству кредитных историй граждан, сокращая риски просрочек в дальнейшем. Об этом, в частности, свидетельствует и доля отказов по заявкам на POS-кредиты, стабильно превышающая 85%. Потенциальным заемщикам в этой ситуации стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения", - подытожил он.
санкт-петербург
москва
московская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, банки, санкт-петербург, москва, московская область, алексей волков, нбки
Финансы, РОССИЯ, Банки, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, Московская область, Алексей Волков, НБКИ
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Наибольший объем выданных POS-кредитов в регионах РФ в октябре был зафиксирован в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Тюменской области, рассказали РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
"Наибольший объем выданных POS-кредитов в регионах РФ в октябре 2026 года был отмечен в Москве (1 793 миллиона рублей), Московской области (1 242 миллиона рублей), Санкт-Петербурге (783 миллионов рублей), Краснодарском крае (654 миллионов рублей) и Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (602 миллиона рублей)", - говорится в сообщении.
При этом наибольшее сокращение объемов выдачи POS-кредитов (среди 30 регионов-лидеров) в октябре по сравнению с предыдущим месяцем было зафиксировано в Хабаровском крае (-12,2%), Республике Татарстан (-11,6%), Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (-8,1%) и Иркутской (-8,1%) областях, а также Санкт-Петербурге (-8,2%).
В то же время в двух регионах из топ-30 объем выданных кредитов, предоставленных гражданам в торговых точках, за месяц, напротив, немного увеличился - в Тульской (+3,8%) и Новосибирской (+1,4%) областях, отмечает НБКИ.
По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, объем выданных POS-кредитов в октябре 2026 года составил 17,4 миллиарда рублей, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 3,5%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выданных POS-кредитов в октябре 2026 года не изменился.
"Показатели выдачи в сегменте POS-кредитования по-прежнему находятся на довольно низком уровне. Напомним, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (22,5 млрд. руб.) объем выданных в октябре 2026 года кредитов, предоставленных гражданам в торговых точках (17,4 млрд. руб.), сократился на 22,6%", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
"Такая динамика выдачи обусловлена слабым аппетитом к риску со стороны банков, которые сохраняют высокие требования к качеству кредитных историй граждан, сокращая риски просрочек в дальнейшем. Об этом, в частности, свидетельствует и доля отказов по заявкам на POS-кредиты, стабильно превышающая 85%. Потенциальным заемщикам в этой ситуации стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения", - подытожил он.