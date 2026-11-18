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Сибирские регионы нарастили экспорт шоколада в Китай

Сибирские регионы нарастили экспорт шоколада в Китай - 18.11.2026, ПРАЙМ

Сибирские регионы нарастили экспорт шоколада в Китай

Сибирские регионы России в текущем году существенно нарастили отправку в Китай шоколадных кондитерских изделий, растительных масел и готовых продуктов из зерна... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T07:56+0300

2026-11-18T07:56+0300

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НОВОСИБИРСК, 18 ноя - ПРАЙМ. Сибирские регионы России в текущем году существенно нарастили отправку в Китай шоколадных кондитерских изделий, растительных масел и готовых продуктов из зерна - мюсли, каш и хлопьев, сообщили РИА Новости в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка. "Наиболее перспективный с точки зрения экспорта в Китай продукт сибирского агропромышленного комплекса - шоколадные кондитерские изделия. За январь-сентябрь текущего года их экспорт существенно нарастили Новосибирская область (в 11 раз в натуральном выражении относительно девяти месяцев 2025 года) и Омская область (в 2,2 раза), также шоколад в КНР отправляют Кемеровская область и Алтайский край", - говорится в сообщении. В РСХБ отметили, что по итогам девяти месяцев 2026 года Новосибирская область вышла на первое место среди регионов России по объему экспорта шоколадных кондитерских изделий в Китай в натуральном выражении. "Одна из перспективных позиций для экспорта в КНР - шоколадные кондитерские изделия. Они пользуются невероятным спросом, который продолжает расти", - подчеркнул директор Омского регионального филиала Россельхозбанка, председатель Агропромышленного союза региона Лев Янеев. Среди других продуктов глубокой переработки АПК Сибири, по которым имеется потенциал для наращивания экспорта в Китай эксперты выделили кондитерские изделия с сахаром и растительные масла (рапсовое, подсолнечное, соевое), а также пшеничную муку и другие готовые продукты из зерна (мюсли, каши, хлопья). "В частности, поставки готовых зерновых продуктов из СФО за январь-сентябрь 2026 года увеличились в 2,6 раза (год к году) в натуральном выражении. На экспорте данной продукции специализируется Алтайский край, стабильно занимающий первое место в России по отгрузкам мюсли, каш и готовых хлопьев в Китай (с долей 98% в структуре отечественных поставок)", - рассказали в банке.

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