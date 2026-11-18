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Первый рейс из сирийского Алеппо в Россию совершил посадку в "Шереметьево"
Первый рейс из сирийского Алеппо в Россию совершил посадку в "Шереметьево" - 18.11.2026, ПРАЙМ
Первый рейс из сирийского Алеппо в Россию совершил посадку в "Шереметьево"
Первый рейс из сирийского Алеппо в Россию, выполненный авиакомпанией Syrian Air, совершил посадку в московском аэропорту "Шереметьево", следует из онлайн-табло... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T10:42+0300
2026-11-18T10:42+0300
2026-11-18T10:42+0300
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аэропорт шереметьево
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Первый рейс из сирийского Алеппо в Россию, выполненный авиакомпанией Syrian Air, совершил посадку в московском аэропорту "Шереметьево", следует из онлайн-табло воздушной гавани, которое изучил корреспондент РИА Новости.
"Рейс RB 441 Дамаск - Алеппо - Москва совершил посадку", - говорится в табло.
Согласно сезонному расписанию рейсов аэропорта "Шереметьево", полеты между Москвой и Алеппо планируется выполнять раз в неделю, по средам. Рейсы запланированы в рамках зимнего расписания до конца марта 2027 года.
Авиакомпания Syrian Air возобновила авиасообщение с Россией в августе 2026 года, запустив рейсы между Москвой и Дамаском.
Сирия является одной из 39 стран, с которыми Россия имеет прямое авиасообщение.
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бизнес, россия, москва, дамаск, алеппо, аэропорт шереметьево
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Дамаск, Алеппо, аэропорт Шереметьево
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Первый рейс из сирийского Алеппо в Россию, выполненный авиакомпанией Syrian Air, совершил посадку в московском аэропорту "Шереметьево", следует из онлайн-табло воздушной гавани, которое изучил корреспондент РИА Новости.
"Рейс RB 441 Дамаск - Алеппо - Москва совершил посадку", - говорится в табло.
Согласно сезонному расписанию рейсов аэропорта "Шереметьево", полеты между Москвой и Алеппо планируется выполнять раз в неделю, по средам. Рейсы запланированы в рамках зимнего расписания до конца марта 2027 года.
Авиакомпания Syrian Air возобновила авиасообщение с Россией в августе 2026 года, запустив рейсы между Москвой и Дамаском.
Сирия является одной из 39 стран, с которыми Россия имеет прямое авиасообщение.