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РФ не отказывалась от доллара и евро, это Москве отказали в использовании валют - Путин
РФ не отказывалась от доллара и евро, это Москве отказали в использовании валют - Путин - 18.11.2026, ПРАЙМ
РФ не отказывалась от доллара и евро, это Москве отказали в использовании валют - Путин
Россия не отказывалась ни от доллара, ни от евро, это Москве отказали в использовании этих валют, заявил президент РФ Владимир Путин. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T07:16+0300
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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Россия не отказывалась ни от доллара, ни от евро, это Москве отказали в использовании этих валют, заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае.
"Благодаря функционированию банковских и других институтов нам удалось создать сеть, обеспечивающую проведение финансовых платежей практически по всему миру. Хочу при этом подчеркнуть, мы же не отказывались при этом ни от доллара, ни от евро, - нам отказали в использовании этих валют. И, честно говоря, те, кто это сделал, наказали сами себя", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.
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Рынок, РОССИЯ, МОСКВА, КИТАЙ, Владимир Путин, АТЭС
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Россия не отказывалась ни от доллара, ни от евро, это Москве отказали в использовании этих валют, заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае.
"Благодаря функционированию банковских и других институтов нам удалось создать сеть, обеспечивающую проведение финансовых платежей практически по всему миру. Хочу при этом подчеркнуть, мы же не отказывались при этом ни от доллара, ни от евро, - нам отказали в использовании этих валют. И, честно говоря, те, кто это сделал, наказали сами себя", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.