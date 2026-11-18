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РФ не отказывалась от доллара и евро, это Москве отказали в использовании валют - Путин

РФ не отказывалась от доллара и евро, это Москве отказали в использовании валют - Путин - 18.11.2026, ПРАЙМ

РФ не отказывалась от доллара и евро, это Москве отказали в использовании валют - Путин

Россия не отказывалась ни от доллара, ни от евро, это Москве отказали в использовании этих валют, заявил президент РФ Владимир Путин. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T07:16+0300

2026-11-18T07:16+0300

2026-11-18T07:16+0300

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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Россия не отказывалась ни от доллара, ни от евро, это Москве отказали в использовании этих валют, заявил президент РФ Владимир Путин. Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае. "Благодаря функционированию банковских и других институтов нам удалось создать сеть, обеспечивающую проведение финансовых платежей практически по всему миру. Хочу при этом подчеркнуть, мы же не отказывались при этом ни от доллара, ни от евро, - нам отказали в использовании этих валют. И, честно говоря, те, кто это сделал, наказали сами себя", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.

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