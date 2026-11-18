https://1prime.ru/20261118/rf-875309393.html
РФ предлагает активизировать укрепление логистического каркаса в рамках АТЭС - Путин
РФ предлагает активизировать укрепление логистического каркаса в рамках АТЭС - Путин - 18.11.2026, ПРАЙМ
РФ предлагает активизировать укрепление логистического каркаса в рамках АТЭС - Путин
Россия предлагает активизировать в рамках АТЭС усилия по укреплению логистического каркаса, соответствующего глубинным изменениям мировой экономики и растущему... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T07:25+0300
2026-11-18T07:25+0300
2026-11-18T07:25+0300
россия
мировая экономика
азиатско-тихоокеанский регион
китай
владимир путин
атэс
атр
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875309393.jpg?1794975937
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Россия предлагает активизировать в рамках АТЭС усилия по укреплению логистического каркаса, соответствующего глубинным изменениям мировой экономики и растущему экспортному потенциалу стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на деловом саммите форума АТЭС, глава государства отметил, что Россия готова и дальше, не сбавляя темпов, продолжать взаимовыгодное сотрудничество со странами-участниками АТЭС, опираясь на традиции дружбы и накопленный опыт многопланового и плодотворного взаимодействия.
"Предлагаем в рамках АТЭС активизировать усилия по укреплению логистической взаимосвязанности и транспортного каркаса, который бы в полной мере соответствовал глубинным изменениям мировой экономики, значительному росту экспортного потенциала стран АТР", - сказал Путин.
Вместе с этим он подчеркнул, что РФ здесь может предоставить "широкие возможности как в сухопутных, так и морских транзитных перевозках".
Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае.
азиатско-тихоокеанский регион
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, азиатско-тихоокеанский регион, китай, владимир путин, атэс, атр
РОССИЯ, Мировая экономика, Азиатско-Тихоокеанский регион, КИТАЙ, Владимир Путин, АТЭС, АТР
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Россия предлагает активизировать в рамках АТЭС усилия по укреплению логистического каркаса, соответствующего глубинным изменениям мировой экономики и растущему экспортному потенциалу стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на деловом саммите форума АТЭС, глава государства отметил, что Россия готова и дальше, не сбавляя темпов, продолжать взаимовыгодное сотрудничество со странами-участниками АТЭС, опираясь на традиции дружбы и накопленный опыт многопланового и плодотворного взаимодействия.
"Предлагаем в рамках АТЭС активизировать усилия по укреплению логистической взаимосвязанности и транспортного каркаса, который бы в полной мере соответствовал глубинным изменениям мировой экономики, значительному росту экспортного потенциала стран АТР", - сказал Путин.
Вместе с этим он подчеркнул, что РФ здесь может предоставить "широкие возможности как в сухопутных, так и морских транзитных перевозках".
Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае.