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РФ предлагает активизировать укрепление логистического каркаса в рамках АТЭС - Путин

РФ предлагает активизировать укрепление логистического каркаса в рамках АТЭС - Путин - 18.11.2026, ПРАЙМ

РФ предлагает активизировать укрепление логистического каркаса в рамках АТЭС - Путин

Россия предлагает активизировать в рамках АТЭС усилия по укреплению логистического каркаса, соответствующего глубинным изменениям мировой экономики и растущему... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T07:25+0300

2026-11-18T07:25+0300

2026-11-18T07:25+0300

россия

мировая экономика

азиатско-тихоокеанский регион

китай

владимир путин

атэс

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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Россия предлагает активизировать в рамках АТЭС усилия по укреплению логистического каркаса, соответствующего глубинным изменениям мировой экономики и растущему экспортному потенциалу стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил президент РФ Владимир Путин. Выступая на деловом саммите форума АТЭС, глава государства отметил, что Россия готова и дальше, не сбавляя темпов, продолжать взаимовыгодное сотрудничество со странами-участниками АТЭС, опираясь на традиции дружбы и накопленный опыт многопланового и плодотворного взаимодействия. "Предлагаем в рамках АТЭС активизировать усилия по укреплению логистической взаимосвязанности и транспортного каркаса, который бы в полной мере соответствовал глубинным изменениям мировой экономики, значительному росту экспортного потенциала стран АТР", - сказал Путин. Вместе с этим он подчеркнул, что РФ здесь может предоставить "широкие возможности как в сухопутных, так и морских транзитных перевозках". Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае.

азиатско-тихоокеанский регион

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, мировая экономика, азиатско-тихоокеанский регион, китай, владимир путин, атэс, атр