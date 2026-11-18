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РФПИ и китайская Yunze Capital договорились о долгосрочном партнерстве

РФПИ и китайская Yunze Capital договорились о долгосрочном партнерстве - 18.11.2026, ПРАЙМ

РФПИ и китайская Yunze Capital договорились о долгосрочном партнерстве

РФПИ и китайская Yunze Capital в рамках саммита АТЭС договорились о долгосрочном стратегическом инвестиционном партнерстве для развития промышленной кооперации... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T06:33+0300

2026-11-18T06:33+0300

2026-11-18T06:33+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. РФПИ и китайская Yunze Capital в рамках саммита АТЭС договорились о долгосрочном стратегическом инвестиционном партнерстве для развития промышленной кооперации России и Китая, заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. "Россия и Китай расширяют практическое технологическое и инвестиционное партнерство. В рамках саммита АТЭС в Шэньчжэне РФПИ и китайская Yunze Capital договорились о долгосрочном стратегическом инвестиционном партнерстве", - написал Дмитриев в канале на платформе "Макс". Он отметил, что при участии партнеров из АТЭС РФПИ уже реализовал более 60 проектов на общую сумму свыше 900 миллиардов рублей - в инфраструктуре, сельском хозяйстве, технологиях и других отраслях, а новое соглашение с Yunze Capital направлено на развитие высокотехнологичных проектов и промышленной кооперации России и Китая. Кроме того, по словам Дмитриева, государства планируют развивать сотрудничество в сфере передовых материалов, промышленной автоматизации, аэрокосмических и глубоководных технологий. Стороны будут содействовать локализации производств и совместным цепочкам российских и китайских компаний, а для выхода на рынки двух стран и привлечения инвесторов рассматривается создание совместного инвестиционного фонда. "Главное - превращать технологические возможности России и Китая в коммерчески успешные промышленные проекты. Объединяем инвестиции, технологии и компетенции компаний двух стран для развития совместных производств и выхода на новые рынки", - заключил глава РФПИ.

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россия, китай, кирилл дмитриев, рфпи, атэс