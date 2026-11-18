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Дмитриев: российские ритейлеры готовятся выйти на рынок Таиланда

Дмитриев: российские ритейлеры готовятся выйти на рынок Таиланда - 18.11.2026, ПРАЙМ

Дмитриев: российские ритейлеры готовятся выйти на рынок Таиланда

Российские ритейлеры готовятся выйти на рынок Таиланда, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T10:42+0300

2026-11-18T10:42+0300

2026-11-18T10:42+0300

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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Российские ритейлеры готовятся выйти на рынок Таиланда, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. "Мы ожидаем все больший и больший выход российских компаний, в том числе ритейлеров, на рынок Таиланда", - сказал Дмитриев журналистам в рамках участия в деловом саммите форума АТЭС. Деловой саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем принимают участие руководители 12 стран объединения. По итогам саммита будет принят итоговый документ - Шэньчжэньская инициатива, ее представят на рассмотрение 33-й неформальной встречи лидеров стран АТЭС, которая состоится 18-19 ноября.

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таиланд, кирилл дмитриев, атэс, рфпи