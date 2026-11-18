https://1prime.ru/20261118/ritejlery-875316745.html
Дмитриев: российские ритейлеры готовятся выйти на рынок Таиланда
Дмитриев: российские ритейлеры готовятся выйти на рынок Таиланда - 18.11.2026, ПРАЙМ
Дмитриев: российские ритейлеры готовятся выйти на рынок Таиланда
Российские ритейлеры готовятся выйти на рынок Таиланда, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T10:42+0300
2026-11-18T10:42+0300
2026-11-18T10:42+0300
таиланд
кирилл дмитриев
атэс
рфпи
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875316745.jpg?1794987728
ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Российские ритейлеры готовятся выйти на рынок Таиланда, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Мы ожидаем все больший и больший выход российских компаний, в том числе ритейлеров, на рынок Таиланда", - сказал Дмитриев журналистам в рамках участия в деловом саммите форума АТЭС.
Деловой саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем принимают участие руководители 12 стран объединения. По итогам саммита будет принят итоговый документ - Шэньчжэньская инициатива, ее представят на рассмотрение 33-й неформальной встречи лидеров стран АТЭС, которая состоится 18-19 ноября.
таиланд
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таиланд, кирилл дмитриев, атэс, рфпи
ТАИЛАНД, Кирилл Дмитриев, АТЭС, РФПИ
ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Российские ритейлеры готовятся выйти на рынок Таиланда, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Мы ожидаем все больший и больший выход российских компаний, в том числе ритейлеров, на рынок Таиланда", - сказал Дмитриев журналистам в рамках участия в деловом саммите форума АТЭС.
Деловой саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем принимают участие руководители 12 стран объединения. По итогам саммита будет принят итоговый документ - Шэньчжэньская инициатива, ее представят на рассмотрение 33-й неформальной встречи лидеров стран АТЭС, которая состоится 18-19 ноября.