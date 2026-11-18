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Путин: доля развивающихся стран в мировой экономике выросла до 61%

Путин: доля развивающихся стран в мировой экономике выросла до 61% - 18.11.2026, ПРАЙМ

Путин: доля развивающихся стран в мировой экономике выросла до 61%

За более чем 35 лет роль развивающихся стран в мировой экономике выросла почти в два раза, заявил президент РФ Владимир Путин. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T06:54+0300

2026-11-18T06:54+0300

2026-11-18T08:28+0300

мировая экономика

китай

владимир путин

атэс

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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. За более чем 35 лет роль развивающихся стран в мировой экономике выросла почти в два раза, заявил президент РФ Владимир Путин. Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае. "За более чем 35 лет роль развивающихся стран и стран с формирующимися рынками в мировой экономике увеличилась почти в два раза - с 35% в 1990 году до 61% в 2026", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.

китай

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мировая экономика, китай, владимир путин, атэс