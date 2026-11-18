https://1prime.ru/20261118/rol-875307422.html
Путин: доля развивающихся стран в мировой экономике выросла до 61%
Путин: доля развивающихся стран в мировой экономике выросла до 61% - 18.11.2026, ПРАЙМ
Путин: доля развивающихся стран в мировой экономике выросла до 61%
За более чем 35 лет роль развивающихся стран в мировой экономике выросла почти в два раза, заявил президент РФ Владимир Путин. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T06:54+0300
2026-11-18T06:54+0300
2026-11-18T08:28+0300
мировая экономика
китай
владимир путин
атэс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875307422.jpg?1794979737
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. За более чем 35 лет роль развивающихся стран в мировой экономике выросла почти в два раза, заявил президент РФ Владимир Путин. Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае. "За более чем 35 лет роль развивающихся стран и стран с формирующимися рынками в мировой экономике увеличилась почти в два раза - с 35% в 1990 году до 61% в 2026", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, китай, владимир путин, атэс
Мировая экономика, КИТАЙ, Владимир Путин, АТЭС
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. За более чем 35 лет роль развивающихся стран в мировой экономике выросла почти в два раза, заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае.
"За более чем 35 лет роль развивающихся стран и стран с формирующимися рынками в мировой экономике увеличилась почти в два раза - с 35% в 1990 году до 61% в 2026", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.