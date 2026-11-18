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В Росавиации показали беспилотный тягач для перевозки багажа

В Росавиации показали беспилотный тягач для перевозки багажа - 18.11.2026, ПРАЙМ

В Росавиации показали беспилотный тягач для перевозки багажа

Беспилотный тягач, предназначенный для перевозки багажа в аэропортах, продемонстрировали на стенде Росавиации в рамках "Транспортной недели", передает... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T09:14+0300

2026-11-18T09:14+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Беспилотный тягач, предназначенный для перевозки багажа в аэропортах, продемонстрировали на стенде Росавиации в рамках "Транспортной недели", передает корреспондент РИА Новости. Такие тягачи задействуют, например, в аэропорту "Пулково", который уже заключил контракт на поставку до 45 беспилотных тягачей. Правительство РФ ввело трехлетний экспериментальный правовой режим внедрения беспилотной спецтехники сразу в шести аэропортах: "Внуково", "Пулково", а также в авиагаванях Сочи, Краснодара, Красноярска и Южно-Сахалинска. В проекте задействованы компании Cognitive Pilot, "Камаз", "Эвокарго" и Петербургский тракторный завод.

сочи

краснодар

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