https://1prime.ru/20261118/rosaviatsija-875312666.html
В Росавиации показали беспилотный тягач для перевозки багажа
В Росавиации показали беспилотный тягач для перевозки багажа - 18.11.2026, ПРАЙМ
В Росавиации показали беспилотный тягач для перевозки багажа
Беспилотный тягач, предназначенный для перевозки багажа в аэропортах, продемонстрировали на стенде Росавиации в рамках "Транспортной недели", передает... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T09:14+0300
2026-11-18T09:14+0300
2026-11-18T09:14+0300
бизнес
сочи
краснодар
красноярск
аэропорт пулково
аэропорт внуково
камаз
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875312666.jpg?1794982482
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Беспилотный тягач, предназначенный для перевозки багажа в аэропортах, продемонстрировали на стенде Росавиации в рамках "Транспортной недели", передает корреспондент РИА Новости.
Такие тягачи задействуют, например, в аэропорту "Пулково", который уже заключил контракт на поставку до 45 беспилотных тягачей.
Правительство РФ ввело трехлетний экспериментальный правовой режим внедрения беспилотной спецтехники сразу в шести аэропортах: "Внуково", "Пулково", а также в авиагаванях Сочи, Краснодара, Красноярска и Южно-Сахалинска. В проекте задействованы компании Cognitive Pilot, "Камаз", "Эвокарго" и Петербургский тракторный завод.
сочи
краснодар
красноярск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, сочи, краснодар, красноярск, аэропорт пулково, аэропорт внуково, камаз
Бизнес, СОЧИ, КРАСНОДАР, Красноярск, аэропорт Пулково, аэропорт Внуково, Камаз
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Беспилотный тягач, предназначенный для перевозки багажа в аэропортах, продемонстрировали на стенде Росавиации в рамках "Транспортной недели", передает корреспондент РИА Новости.
Такие тягачи задействуют, например, в аэропорту "Пулково", который уже заключил контракт на поставку до 45 беспилотных тягачей.
Правительство РФ ввело трехлетний экспериментальный правовой режим внедрения беспилотной спецтехники сразу в шести аэропортах: "Внуково", "Пулково", а также в авиагаванях Сочи, Краснодара, Красноярска и Южно-Сахалинска. В проекте задействованы компании Cognitive Pilot, "Камаз", "Эвокарго" и Петербургский тракторный завод.