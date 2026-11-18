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"Росгеология" создает геокарту Дальнего Востока для поиска новых месторождений
"Росгеология" создает геокарту Дальнего Востока для поиска новых месторождений - 18.11.2026, ПРАЙМ
"Росгеология" создает геокарту Дальнего Востока для поиска новых месторождений
"Росгеология" составляет геологическую карту Дальнего Востока для выявления перспективных площадей для геологоразведочных работ, сообщила компания. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T11:18+0300
2026-11-18T11:18+0300
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промышленность
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амурская область
росгеология
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. "Росгеология" составляет геологическую карту Дальнего Востока для выявления перспективных площадей для геологоразведочных работ, сообщила компания. "Специалисты АО "Росгео" по заказу ФГБУ "Институт Карпинского" выполняют комплекс геолого-съемочных работ для второго издания Государственной геологической карты Российской Федерации... Цель проектов... создание геологической основы для комплектов Госгеолкарты-200 и выявление перспективных площадей для проведения последующих стадий геологоразведочных работ", - сказано в сообщении. Отмечается, что работы ведутся в Дальневосточном федеральном округе на двух листах карты – на Джемку-Олекминской площади в Забайкалье и на соседней Мокла-Колбочинской площади в Амурской области. Работа стартовала в прошлом году, но основной объем полевых работ пришелся на этот год. "Полевые группы АО "Урангео" уже провели комплексное изучение Корсугинского, Бургайского и Тунгирского опорных участков... получены подтверждения перспектив минерагенического потенциала площадей на основные виды полезных ископаемых – молибден, золото, вольфрам, титан, ванадий и полиметаллы", - добавляется в сообщении. Окончательные прогнозно-поисковые перспективы территорий работ будут ясны после получения всех данных. Завершение работ по контракту планируется в следующем году.
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промышленность, дальний восток, забайкалье, амурская область, росгеология
Промышленность, Дальний Восток, Забайкалье, Амурская область, Росгеология
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. "Росгеология" составляет геологическую карту Дальнего Востока для выявления перспективных площадей для геологоразведочных работ, сообщила компания.
"Специалисты АО "Росгео" по заказу ФГБУ "Институт Карпинского" выполняют комплекс геолого-съемочных работ для второго издания Государственной геологической карты Российской Федерации... Цель проектов... создание геологической основы для комплектов Госгеолкарты-200 и выявление перспективных площадей для проведения последующих стадий геологоразведочных работ", - сказано в сообщении.
Отмечается, что работы ведутся в Дальневосточном федеральном округе на двух листах карты – на Джемку-Олекминской площади в Забайкалье и на соседней Мокла-Колбочинской площади в Амурской области. Работа стартовала в прошлом году, но основной объем полевых работ пришелся на этот год.
"Полевые группы АО "Урангео" уже провели комплексное изучение Корсугинского, Бургайского и Тунгирского опорных участков... получены подтверждения перспектив минерагенического потенциала площадей на основные виды полезных ископаемых – молибден, золото, вольфрам, титан, ванадий и полиметаллы", - добавляется в сообщении.
Окончательные прогнозно-поисковые перспективы территорий работ будут ясны после получения всех данных. Завершение работ по контракту планируется в следующем году.