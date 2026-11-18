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Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила по производству готовой еды
Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила по производству готовой еды - 18.11.2026, ПРАЙМ
Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила по производству готовой еды
Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила по производству готовой еды, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T00:17+0300
2026-11-18T00:17+0300
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила по производству готовой еды, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"Роспотребнадзор обращает внимание на необходимость введения специальных правил производства и транспортировки готовой еды. Отсутствие соответствующих требований к этому сегменту создает угрозу появления некачественных и потенциально опасных продуктов", - говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре уточнили, что по данным исследований, с 2018 года рынок готовой еды растет ежегодно не менее чем на 12%, а в последние три года рост значительно ускорился – до 30% в год.
"Поводом для разработки санитарных правил, в частности, стала серия резонансных случаев массовых отравлений, в том числе с летальным исходом", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.
В ведомстве добавили, что сегмент готовой еды в настоящее время законодательно не урегулирован, риски оборота некачественной и потенциально опасной продукции продолжают расти, что в свою очередь может снова привести к возникновению массовых инфекционных заболеваний.
Роспотребнадзором разработан проект санитарных правил, которые предусматривают санитарно-эпидемиологические требования к производству готовой еды. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, отметили в службе.
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бизнес, здоровье, общество , роспотребнадзор
Бизнес, Здоровье, Общество , Роспотребнадзор
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила по производству готовой еды, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"Роспотребнадзор обращает внимание на необходимость введения специальных правил производства и транспортировки готовой еды. Отсутствие соответствующих требований к этому сегменту создает угрозу появления некачественных и потенциально опасных продуктов", - говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре уточнили, что по данным исследований, с 2018 года рынок готовой еды растет ежегодно не менее чем на 12%, а в последние три года рост значительно ускорился – до 30% в год.
"Поводом для разработки санитарных правил, в частности, стала серия резонансных случаев массовых отравлений, в том числе с летальным исходом", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.
В ведомстве добавили, что сегмент готовой еды в настоящее время законодательно не урегулирован, риски оборота некачественной и потенциально опасной продукции продолжают расти, что в свою очередь может снова привести к возникновению массовых инфекционных заболеваний.
Роспотребнадзором разработан проект санитарных правил, которые предусматривают санитарно-эпидемиологические требования к производству готовой еды. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, отметили в службе.