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Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила по производству готовой еды

Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила по производству готовой еды - 18.11.2026, ПРАЙМ

Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила по производству готовой еды

Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила по производству готовой еды, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T00:17+0300

2026-11-18T00:17+0300

2026-11-18T00:17+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила по производству готовой еды, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. "Роспотребнадзор обращает внимание на необходимость введения специальных правил производства и транспортировки готовой еды. Отсутствие соответствующих требований к этому сегменту создает угрозу появления некачественных и потенциально опасных продуктов", - говорится в сообщении. В Роспотребнадзоре уточнили, что по данным исследований, с 2018 года рынок готовой еды растет ежегодно не менее чем на 12%, а в последние три года рост значительно ускорился – до 30% в год. "Поводом для разработки санитарных правил, в частности, стала серия резонансных случаев массовых отравлений, в том числе с летальным исходом", - подчеркнули в Роспотребнадзоре. В ведомстве добавили, что сегмент готовой еды в настоящее время законодательно не урегулирован, риски оборота некачественной и потенциально опасной продукции продолжают расти, что в свою очередь может снова привести к возникновению массовых инфекционных заболеваний. Роспотребнадзором разработан проект санитарных правил, которые предусматривают санитарно-эпидемиологические требования к производству готовой еды. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, отметили в службе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, здоровье, общество , роспотребнадзор