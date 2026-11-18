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В 13 регионах России средний размер пенсии превысил 30 тысяч рублей

В 13 регионах России средний размер пенсии превысил 30 тысяч рублей - 18.11.2026, ПРАЙМ

В 13 регионах России средний размер пенсии превысил 30 тысяч рублей

Средний размер пенсии неработающих пенсионеров в октябре 2026 года превысил 30 тысяч рублей в 13 регионах России, следует из данных Социального фонда, с... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T02:41+0300

2026-11-18T02:41+0300

2026-11-18T02:41+0300

россия

камчатский край

магаданская область

якутия

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Средний размер пенсии неработающих пенсионеров в октябре 2026 года превысил 30 тысяч рублей в 13 регионах России, следует из данных Социального фонда, с которыми ознакомилось РИА Новости. Лидерами по уровню выплат стали Чукотский автономный округ (43 845 рублей), Ненецкий автономный округ (40 120 рублей), Камчатский край (39 433 рубля), Магаданская область (39 341 рубль), Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (38 479 рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (38 054 рубля), Мурманская область (35 665 рублей), Сахалинская область (35 167 рублей), Якутия (34 596 рублей), Республика Коми (33 028 рублей), Архангельская область (32 658 рублей), Карелия (31 777 рублей) и Хабаровский край (30 199 рублей). В целом по стране средний размер пенсии в октябре 2026 года составил 25 481 рубль. Показатель рассчитывается как отношение общей суммы назначенных пенсий к численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Соцфонда.

камчатский край

магаданская область

якутия

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россия, камчатский край, магаданская область, якутия