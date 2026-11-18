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Россия может предложить членам форума АТЭС безопасные пути для доставки грузов

Россия может предложить членам форума АТЭС безопасные пути для доставки грузов - 18.11.2026, ПРАЙМ

Россия может предложить членам форума АТЭС безопасные пути для доставки грузов

Россия может предложить членам форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) безопасные пути для доставки грузов, рассказал в интервью РИА | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T05:39+0300

2026-11-18T05:39+0300

2026-11-18T05:39+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Россия может предложить членам форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) безопасные пути для доставки грузов, рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев. Он отметил, что сегодня многие привычные маршруты перегружены или охвачены конфликтами. "В этих условиях особенно востребованы эффективные альтернативы. Россия способна их предложить", - сказал Бердыев. Дипломат подчеркнул, что на российской территории формируются трансконтинентальные транспортные артерии, включая Северный морской путь, международный коридор "Север-Юг" и Восточный полигон железных дорог. АТЭС - экономический форум сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включающий 21 местную экономику. Это Россия, Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Канада, Китай, Республика Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили, Япония. АТЭС стремится содействовать либерализации торговли в регионе и обеспечению экономического роста.

азиатско-тихоокеанский регион

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россия, мировая экономика, азиатско-тихоокеанский регион, австралия, вьетнам, атэс, мид рф, мид