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Путин: российские языковые модели в числе лучших в мире
Путин: российские языковые модели в числе лучших в мире - 18.11.2026, ПРАЙМ
Путин: российские языковые модели в числе лучших в мире
Россия находится в авангарде цифровой трансформации, ее языковые модели в числе лучших в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T07:06+0300
2026-11-18T07:06+0300
2026-11-18T08:37+0300
технологии
россия
китай
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атэс
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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Россия находится в авангарде цифровой трансформации, ее языковые модели в числе лучших в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае. "Россия находится в авангарде цифровой трансформации. Наши две флагманские языковые модели входят в число лучших в мире", - сказал российский лидер в рамках участия в деловом саммите форума АТЭС. Он также добавил, что российские платформы городских сервисов присутствуют в порядка 40 странах.
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технологии, россия, китай, владимир путин, атэс
Технологии, РОССИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин, АТЭС
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Россия находится в авангарде цифровой трансформации, ее языковые модели в числе лучших в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае.
"Россия находится в авангарде цифровой трансформации. Наши две флагманские языковые модели входят в число лучших в мире", - сказал российский лидер в рамках участия в деловом саммите форума АТЭС.
Он также добавил, что российские платформы городских сервисов присутствуют в порядка 40 странах.