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Россия стала мировым рекордсменом по числу введенных против нее санкций
Россия стала мировым рекордсменом по числу введенных против нее санкций - 18.11.2026, ПРАЙМ
Россия стала мировым рекордсменом по числу введенных против нее санкций
Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным прессингом и стала мировым рекордсменом по числу введенных против страны карательных мер, заявил президент РФ... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T07:10+0300
2026-11-18T07:10+0300
2026-11-18T07:10+0300
россия
мировая экономика
китай
владимир путин
атэс
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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным прессингом и стала мировым рекордсменом по числу введенных против страны карательных мер, заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае.
"Санкции, тарифы, экспортные ограничения все еще имеют сдерживающий эффект. Но полностью затормозить рост и тем более сокрушить экономику конкурентов они уже не способны. Пример тому - провалившиеся попытки изолировать и нашу страну, Россию, которая столкнулась с беспрецедентным санкционным прессингом, стала мировым рекордсменом по числу введенных против нас карательных мер", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.
Страна достойно прошла через это испытание, подчеркнул президент.
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россия, мировая экономика, китай, владимир путин, атэс
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, Владимир Путин, АТЭС
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным прессингом и стала мировым рекордсменом по числу введенных против страны карательных мер, заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае.
"Санкции, тарифы, экспортные ограничения все еще имеют сдерживающий эффект. Но полностью затормозить рост и тем более сокрушить экономику конкурентов они уже не способны. Пример тому - провалившиеся попытки изолировать и нашу страну, Россию, которая столкнулась с беспрецедентным санкционным прессингом, стала мировым рекордсменом по числу введенных против нас карательных мер", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.
Страна достойно прошла через это испытание, подчеркнул президент.