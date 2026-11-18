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Россия стала мировым рекордсменом по числу введенных против нее санкций

Россия стала мировым рекордсменом по числу введенных против нее санкций - 18.11.2026, ПРАЙМ

Россия стала мировым рекордсменом по числу введенных против нее санкций

Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным прессингом и стала мировым рекордсменом по числу введенных против страны карательных мер, заявил президент РФ... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T07:10+0300

2026-11-18T07:10+0300

2026-11-18T07:10+0300

россия

мировая экономика

китай

владимир путин

атэс

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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным прессингом и стала мировым рекордсменом по числу введенных против страны карательных мер, заявил президент РФ Владимир Путин. Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае. "Санкции, тарифы, экспортные ограничения все еще имеют сдерживающий эффект. Но полностью затормозить рост и тем более сокрушить экономику конкурентов они уже не способны. Пример тому - провалившиеся попытки изолировать и нашу страну, Россию, которая столкнулась с беспрецедентным санкционным прессингом, стала мировым рекордсменом по числу введенных против нас карательных мер", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС. Страна достойно прошла через это испытание, подчеркнул президент.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, мировая экономика, китай, владимир путин, атэс