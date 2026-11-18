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Путин: России удалось создать сеть для проведения платежей почти по всему миру

Путин: России удалось создать сеть для проведения платежей почти по всему миру - 18.11.2026, ПРАЙМ

Путин: России удалось создать сеть для проведения платежей почти по всему миру

России удалось создать сеть для проведения платежей по всему миру благодаря функционированию банковских и других институтов, заявил президент РФ Владимир Путин. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T07:13+0300

2026-11-18T07:13+0300

2026-11-18T08:39+0300

финансы

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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. России удалось создать сеть для проведения платежей по всему миру благодаря функционированию банковских и других институтов, заявил президент РФ Владимир Путин. "Благодаря функционированию банковских и других институтов нам удалось создать сеть, обеспечивающую проведение финансовых платежей практически по всему миру", - заявил Путин, выступая на деловом саммите форума АТЭС . Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой форум является первым рабочим мероприятием в графике главы государства. Россия представлена на деловом саммите более 30 ведущими отечественными компаниями, включая "Газпром", "Новатэк", "Роснефть", "Лукойл", "Яндекс" и Wildberries.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, владимир путин, атэс, газпром, новатэк