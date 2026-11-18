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Путин: России удалось создать сеть для проведения платежей почти по всему миру
Путин: России удалось создать сеть для проведения платежей почти по всему миру - 18.11.2026, ПРАЙМ
Путин: России удалось создать сеть для проведения платежей почти по всему миру
России удалось создать сеть для проведения платежей по всему миру благодаря функционированию банковских и других институтов, заявил президент РФ Владимир Путин. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T07:13+0300
2026-11-18T07:13+0300
2026-11-18T08:39+0300
финансы
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владимир путин
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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. России удалось создать сеть для проведения платежей по всему миру благодаря функционированию банковских и других институтов, заявил президент РФ Владимир Путин. "Благодаря функционированию банковских и других институтов нам удалось создать сеть, обеспечивающую проведение финансовых платежей практически по всему миру", - заявил Путин, выступая на деловом саммите форума АТЭС . Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой форум является первым рабочим мероприятием в графике главы государства. Россия представлена на деловом саммите более 30 ведущими отечественными компаниями, включая "Газпром", "Новатэк", "Роснефть", "Лукойл", "Яндекс" и Wildberries.
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финансы, россия, владимир путин, атэс, газпром, новатэк
Финансы, РОССИЯ, Владимир Путин, АТЭС, Газпром, Новатэк
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. России удалось создать сеть для проведения платежей по всему миру благодаря функционированию банковских и других институтов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Благодаря функционированию банковских и других институтов нам удалось создать сеть, обеспечивающую проведение финансовых платежей практически по всему миру", - заявил Путин, выступая на деловом саммите форума АТЭС .
Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой форум является первым рабочим мероприятием в графике главы государства.
Россия представлена на деловом саммите более 30 ведущими отечественными компаниями, включая "Газпром", "Новатэк", "Роснефть", "Лукойл", "Яндекс" и Wildberries.