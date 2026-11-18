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Россия продолжит вносить вклад в укрепление продовольственной безопасности - Путин
Россия продолжит вносить вклад в укрепление продовольственной безопасности - Путин - 18.11.2026, ПРАЙМ
Россия продолжит вносить вклад в укрепление продовольственной безопасности - Путин
Россия продолжит вносить вклад в укрепление продовольственной безопасности, готова наращивать поставки в рамках Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T07:19+0300
2026-11-18T07:19+0300
2026-11-18T07:19+0300
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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Россия продолжит вносить вклад в укрепление продовольственной безопасности, готова наращивать поставки в рамках Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае.
"Мы вносим и продолжим вносить ощутимый вклад в обеспечение как региональной, так и глобальной продовольственной безопасности и готовы наращивать объемы и географию поставок продуктов питания, других основных видов сельхозпродукции и минеральных удобрений в рамках АТР", - заявил российский лидер в рамках участия в деловом саммите форума АТЭС.
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РОССИЯ, Мировая экономика, Азиатско-Тихоокеанский регион, КИТАЙ, Владимир Путин, АТР, АТЭС
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Россия продолжит вносить вклад в укрепление продовольственной безопасности, готова наращивать поставки в рамках Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае.
"Мы вносим и продолжим вносить ощутимый вклад в обеспечение как региональной, так и глобальной продовольственной безопасности и готовы наращивать объемы и географию поставок продуктов питания, других основных видов сельхозпродукции и минеральных удобрений в рамках АТР", - заявил российский лидер в рамках участия в деловом саммите форума АТЭС.