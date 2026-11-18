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Россия продолжит вносить вклад в укрепление продовольственной безопасности - Путин

Россия продолжит вносить вклад в укрепление продовольственной безопасности - Путин - 18.11.2026, ПРАЙМ

Россия продолжит вносить вклад в укрепление продовольственной безопасности - Путин

Россия продолжит вносить вклад в укрепление продовольственной безопасности, готова наращивать поставки в рамках Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T07:19+0300

2026-11-18T07:19+0300

2026-11-18T07:19+0300

россия

мировая экономика

азиатско-тихоокеанский регион

китай

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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Россия продолжит вносить вклад в укрепление продовольственной безопасности, готова наращивать поставки в рамках Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил президент РФ Владимир Путин. Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае. "Мы вносим и продолжим вносить ощутимый вклад в обеспечение как региональной, так и глобальной продовольственной безопасности и готовы наращивать объемы и географию поставок продуктов питания, других основных видов сельхозпродукции и минеральных удобрений в рамках АТР", - заявил российский лидер в рамках участия в деловом саммите форума АТЭС.

азиатско-тихоокеанский регион

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, мировая экономика, азиатско-тихоокеанский регион, китай, владимир путин, атр, атэс