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Подавляющее большинство госуслуг в России оказывается в цифровой форме - Путин
Подавляющее большинство госуслуг в России оказывается в цифровой форме - Путин - 18.11.2026, ПРАЙМ
Подавляющее большинство госуслуг в России оказывается в цифровой форме - Путин
Подавляющее большинство государственных услуг в России оказывается в цифровой форме, сообщил президент РФ Владимир Путин. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T07:19+0300
2026-11-18T07:19+0300
2026-11-18T07:19+0300
россия
общество
китай
владимир путин
атэс
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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Подавляющее большинство государственных услуг в России оказывается в цифровой форме, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае.
"Подавляющее большинство государственных услуг уже оказывается в электронной форме", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.
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россия, общество , китай, владимир путин, атэс
РОССИЯ, Общество , КИТАЙ, Владимир Путин, АТЭС
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Подавляющее большинство государственных услуг в России оказывается в цифровой форме, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае.
"Подавляющее большинство государственных услуг уже оказывается в электронной форме", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.