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Подавляющее большинство госуслуг в России оказывается в цифровой форме - Путин

Подавляющее большинство госуслуг в России оказывается в цифровой форме - Путин - 18.11.2026, ПРАЙМ

Подавляющее большинство госуслуг в России оказывается в цифровой форме - Путин

Подавляющее большинство государственных услуг в России оказывается в цифровой форме, сообщил президент РФ Владимир Путин. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T07:19+0300

2026-11-18T07:19+0300

2026-11-18T07:19+0300

россия

общество

китай

владимир путин

атэс

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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Подавляющее большинство государственных услуг в России оказывается в цифровой форме, сообщил президент РФ Владимир Путин. Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае. "Подавляющее большинство государственных услуг уже оказывается в электронной форме", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.

китай

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россия, общество , китай, владимир путин, атэс