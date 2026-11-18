https://1prime.ru/20261118/rossija-875309034.html

Россия готова делиться с партнерами по АТР технологиями - Путин

Россия готова делиться с партнерами по АТР технологиями - Путин - 18.11.2026, ПРАЙМ

Россия готова делиться с партнерами по АТР технологиями - Путин

Россия готова делиться с партнерами по АТР технологиями, содействовать укреплению их технологического суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T07:22+0300

2026-11-18T07:22+0300

2026-11-18T07:22+0300

технологии

россия

азиатско-тихоокеанский регион

китай

владимир путин

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атэс

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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Россия готова делиться с партнерами по АТР технологиями, содействовать укреплению их технологического суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин. Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае. "Мы готовы делиться своими компетенциями, выступать надежным поставщиком современных решений, будь то платформенные механизмы, цифровые сервисы или спутниковая связь, тем самым будем содействовать укреплению технологического суверенитета наших партнеров", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.

азиатско-тихоокеанский регион

китай

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, азиатско-тихоокеанский регион, китай, владимир путин, атр, атэс