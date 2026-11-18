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Россия готова делиться с партнерами по АТР технологиями - Путин
Россия готова делиться с партнерами по АТР технологиями - Путин - 18.11.2026, ПРАЙМ
Россия готова делиться с партнерами по АТР технологиями - Путин
Россия готова делиться с партнерами по АТР технологиями, содействовать укреплению их технологического суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T07:22+0300
2026-11-18T07:22+0300
2026-11-18T07:22+0300
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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Россия готова делиться с партнерами по АТР технологиями, содействовать укреплению их технологического суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае.
"Мы готовы делиться своими компетенциями, выступать надежным поставщиком современных решений, будь то платформенные механизмы, цифровые сервисы или спутниковая связь, тем самым будем содействовать укреплению технологического суверенитета наших партнеров", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.
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Технологии, РОССИЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион, КИТАЙ, Владимир Путин, АТР, АТЭС
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Россия готова делиться с партнерами по АТР технологиями, содействовать укреплению их технологического суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае.
"Мы готовы делиться своими компетенциями, выступать надежным поставщиком современных решений, будь то платформенные механизмы, цифровые сервисы или спутниковая связь, тем самым будем содействовать укреплению технологического суверенитета наших партнеров", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.