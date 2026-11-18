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Россия подала заявку на председательство в АТЭС в 2035 году
Россия подала заявку на председательство в АТЭС в 2035 году - 18.11.2026, ПРАЙМ
Россия подала заявку на председательство в АТЭС в 2035 году
Россия подала заявку на председательство в АТЭС в 2035 году и рассчитывает, что она будет поддержана, заявил президент РФ Владимир Путин. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T07:28+0300
2026-11-18T07:28+0300
2026-11-18T07:28+0300
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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Россия подала заявку на председательство в АТЭС в 2035 году и рассчитывает, что она будет поддержана, заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае. Глава государства пригласил представителей делового сообщества АТЭС в Россию на ПМЭФ и ВЭФ в следующем году.
"Россия подала заявку и на председательство АТЭС в 2035 году, и мы рассчитываем, что она будет поддержана и одобрена партнерами по форуму", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.
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россия, китай, владимир путин, атэс
РОССИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин, АТЭС
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Россия подала заявку на председательство в АТЭС в 2035 году и рассчитывает, что она будет поддержана, заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае. Глава государства пригласил представителей делового сообщества АТЭС в Россию на ПМЭФ и ВЭФ в следующем году.
"Россия подала заявку и на председательство АТЭС в 2035 году, и мы рассчитываем, что она будет поддержана и одобрена партнерами по форуму", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.