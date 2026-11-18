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Дмитриев: Россия отмечает созидательное сотрудничество с Китаем и странами АТЭС

Дмитриев: Россия отмечает созидательное сотрудничество с Китаем и странами АТЭС - 18.11.2026, ПРАЙМ

Дмитриев: Россия отмечает созидательное сотрудничество с Китаем и странами АТЭС

Россия отмечает созидательное сотрудничество с Китаем и странами АТЭС, в отличие от европейцев, которые вводят барьеры, заявил журналистам спецпредставитель... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T10:35+0300

2026-11-18T10:35+0300

2026-11-18T10:35+0300

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китай

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владимир путин

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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Россия отмечает созидательное сотрудничество с Китаем и странами АТЭС, в отличие от европейцев, которые вводят барьеры, заявил журналистам спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. "Надо отметить, что именно страны АТЭС развиваются так быстро - рост около 3,4% в год - потому что они находят возможность взаимодействовать экономически, а не строят экономические барьеры, как, например, делает та же Европа, которая имеет из-за этого стагнацию и не развивается, в отличие от стран АТР", - сказал Дмитриев. Он добавил, что президент России Владимир Путин поручал заниматься экономическим инвестиционным взаимодействием со странами АТР. И в качестве примера он привел взаимодействие с Китаем - РФПИ сделал уже более 60 совместных проектов с Поднебесной на сумму свыше 800 миллиардов рублей. "И это не только первый железнодорожный мост между Россией и Китаем, это также дублер Кутузовского проспекта - проспект Багратион, Белопорожские ГЭС и много других очень важных созидательных проектов", - добавил Дмитриев. Саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. На четверг запланирована трехсторонняя встреча Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом.

китай

европа

азиатско-тихоокеанский регион

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, мировая экономика, китай, европа, азиатско-тихоокеанский регион, кирилл дмитриев, владимир путин, си цзиньпин, атэс, рфпи, атр