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Страховые пенсии по старости в России в 2027 году вырастут на 2,6 тысячи рублей

Страховые пенсии по старости в России в 2027 году вырастут на 2,6 тысячи рублей - 18.11.2026, ПРАЙМ

Страховые пенсии по старости в России в 2027 году вырастут на 2,6 тысячи рублей

Страховые пенсии по старости в России в 2027 году в среднем суммарно увеличатся на 2,6 тысячи рублей и составят 29,9 тысячи рублей, сообщил глава Минтруда Антон | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T10:38+0300

2026-11-18T10:38+0300

2026-11-18T10:38+0300

россия

финансы

антон котяков

госдума

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Страховые пенсии по старости в России в 2027 году в среднем суммарно увеличатся на 2,6 тысячи рублей и составят 29,9 тысячи рублей, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Министр обсудил ключевые проекты отрасли с членами комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. "В среднем страховые пенсии по старости суммарно увеличатся на 2,6 тысячи рублей и составят в 2027 году 29,9 тысячи рублей", - сказал Котяков, слова которого приводит пресс-служба министерства.

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россия, финансы, антон котяков, госдума