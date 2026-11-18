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Страховые пенсии по старости в России в 2027 году вырастут на 2,6 тысячи рублей
Страховые пенсии по старости в России в 2027 году вырастут на 2,6 тысячи рублей - 18.11.2026, ПРАЙМ
Страховые пенсии по старости в России в 2027 году вырастут на 2,6 тысячи рублей
Страховые пенсии по старости в России в 2027 году в среднем суммарно увеличатся на 2,6 тысячи рублей и составят 29,9 тысячи рублей, сообщил глава Минтруда Антон | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T10:38+0300
2026-11-18T10:38+0300
2026-11-18T10:38+0300
россия
финансы
антон котяков
госдума
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Страховые пенсии по старости в России в 2027 году в среднем суммарно увеличатся на 2,6 тысячи рублей и составят 29,9 тысячи рублей, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.
Министр обсудил ключевые проекты отрасли с членами комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
"В среднем страховые пенсии по старости суммарно увеличатся на 2,6 тысячи рублей и составят в 2027 году 29,9 тысячи рублей", - сказал Котяков, слова которого приводит пресс-служба министерства.
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россия, финансы, антон котяков, госдума
РОССИЯ, Финансы, Антон Котяков, Госдума
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Страховые пенсии по старости в России в 2027 году в среднем суммарно увеличатся на 2,6 тысячи рублей и составят 29,9 тысячи рублей, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.
Министр обсудил ключевые проекты отрасли с членами комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
"В среднем страховые пенсии по старости суммарно увеличатся на 2,6 тысячи рублей и составят в 2027 году 29,9 тысячи рублей", - сказал Котяков, слова которого приводит пресс-служба министерства.