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Маткапитал в России увеличится до 778,5 тысячи рублей на первого ребенка

Маткапитал в России увеличится до 778,5 тысячи рублей на первого ребенка - 18.11.2026, ПРАЙМ

Маткапитал в России увеличится до 778,5 тысячи рублей на первого ребенка

Размер материнского капитала в России увеличится до 778,5 тысячи рублей на первого ребенка в 2027 году, сообщили в пресс-службе Минтруда. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T10:45+0300

2026-11-18T10:45+0300

2026-11-18T10:55+0300

россия

финансы

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Размер материнского капитала в России увеличится до 778,5 тысячи рублей на первого ребенка в 2027 году, сообщили в пресс-службе Минтруда. В Минтруде России состоялась расширенная встреча с членами Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. "Размер материнского капитала с 1 февраля увеличится до 1 028,7 тысячи рублей на второго ребенка, если у семьи нет маткапитала на первенца, и до 778,5 тысячи рублей на первого ребенка", - сообщили в ведомстве.

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россия, финансы