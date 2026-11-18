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Маткапитал в России увеличится до 778,5 тысячи рублей на первого ребенка
Маткапитал в России увеличится до 778,5 тысячи рублей на первого ребенка - 18.11.2026, ПРАЙМ
Маткапитал в России увеличится до 778,5 тысячи рублей на первого ребенка
Размер материнского капитала в России увеличится до 778,5 тысячи рублей на первого ребенка в 2027 году, сообщили в пресс-службе Минтруда. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T10:45+0300
2026-11-18T10:45+0300
2026-11-18T10:55+0300
россия
финансы
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Размер материнского капитала в России увеличится до 778,5 тысячи рублей на первого ребенка в 2027 году, сообщили в пресс-службе Минтруда. В Минтруде России состоялась расширенная встреча с членами Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. "Размер материнского капитала с 1 февраля увеличится до 1 028,7 тысячи рублей на второго ребенка, если у семьи нет маткапитала на первенца, и до 778,5 тысячи рублей на первого ребенка", - сообщили в ведомстве.
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россия, финансы
Маткапитал в России увеличится до 778,5 тысячи рублей на первого ребенка
Минтруд: Маткапитал в России увеличится до 778,5 тысячи рублей на первого ребенка
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Размер материнского капитала в России увеличится до 778,5 тысячи рублей на первого ребенка в 2027 году, сообщили в пресс-службе Минтруда.
В Минтруде России состоялась расширенная встреча с членами Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
"Размер материнского капитала с 1 февраля увеличится до 1 028,7 тысячи рублей на второго ребенка, если у семьи нет маткапитала на первенца, и до 778,5 тысячи рублей на первого ребенка", - сообщили в ведомстве.