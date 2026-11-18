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Россия в сентябре импортировала из Польши шоколада на рекордную сумму

Россия в сентябре импортировала из Польши шоколада на рекордную сумму - 18.11.2026, ПРАЙМ

Россия в сентябре импортировала из Польши шоколада на рекордную сумму

Россия в сентябре импортировала из Польши шоколада на рекордную с октября 2019 года сумму в 12,32 миллиона евро, следует из данных Евростата, которые... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T11:37+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Россия в сентябре импортировала из Польши шоколада на рекордную с октября 2019 года сумму в 12,32 миллиона евро, следует из данных Евростата, которые проанализировало РИА Новости. Показатель вырос более чем вдвое как к августу, так и сентябрю прошлого года. Польша оказалась на втором месте по поставкам шоколада в Россию среди стран Евросоюза. На первом месте находится Германия, с экспортом в Россию продукции на сумму 28,41 миллиона евро, что на 26% больше в месячном выражении и на 23% в годовом. Третью позицию в сентябре заняла Бельгия - 7,69 миллиона евро, что в 1,6 раза больше уровня предшествовавшего месяца и на 18% меньше аналогичного периода 2025 года. Всего в сентябре страны Евросоюза увеличили поставки шоколада в Россию в 1,4 раза в месячном выражении - до 58,32 миллиона евро. В годовом выражении показатель вырос на 15%.

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россия, мировая экономика, польша, германия, бельгия, ес