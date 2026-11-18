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Россия и Белоруссия обсуждают параметры ВСМ Москва - Минск, заявил Никитин
Россия и Белоруссия обсуждают параметры ВСМ Москва - Минск, заявил Никитин - 18.11.2026, ПРАЙМ
Россия и Белоруссия обсуждают параметры ВСМ Москва - Минск, заявил Никитин
Специалисты Российских железных дорог и Белорусских железных дорог почти в еженедельном режиме обсуждают конкретные параметры проекта совместной... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T12:07+0300
2026-11-18T12:07+0300
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бизнес
россия
москва
минск
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Специалисты Российских железных дорог и Белорусских железных дорог почти в еженедельном режиме обсуждают конкретные параметры проекта совместной высокоскоростной магистрали Москва - Минск, сообщил вице-премьер РФ Андрей Никитин.
Первым проектом ВСМ в России является дорога Москва - Санкт-Петербург, а всего намечено строительство пяти таких дорог, Россия и Белоруссия осенью 2026 года подписали меморандум о сотрудничестве по вопросу строительства ВСМ Москва - Минск.
"Специалисты Российских железных дорог, Белорусских железных дорог. Они встречаются, насколько я знаю, чуть ли не в еженедельном режиме, обсуждая уже конкретные параметры проекта совместной высокоскоростной магистрали", - сказал Никитин, выступая на форуме "Транспорт России".
Россия и Белоруссия в 2028–2029 годах планируют утвердить финансово-экономическую модель высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Минск, сообщал инфоцентр ВСМ.
Протяженность трассы составит порядка 700 километров. Время в пути – до 3 часов. Поезд сможет развивать скорость до 400 километров в час, а прогнозируемый пассажиропоток составит до 5,8 миллиона человек в год.
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бизнес, россия, москва, минск, белоруссия
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, МИНСК, БЕЛОРУССИЯ
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Специалисты Российских железных дорог и Белорусских железных дорог почти в еженедельном режиме обсуждают конкретные параметры проекта совместной высокоскоростной магистрали Москва - Минск, сообщил вице-премьер РФ Андрей Никитин.
Первым проектом ВСМ в России является дорога Москва - Санкт-Петербург, а всего намечено строительство пяти таких дорог, Россия и Белоруссия осенью 2026 года подписали меморандум о сотрудничестве по вопросу строительства ВСМ Москва - Минск.
"Специалисты Российских железных дорог, Белорусских железных дорог. Они встречаются, насколько я знаю, чуть ли не в еженедельном режиме, обсуждая уже конкретные параметры проекта совместной высокоскоростной магистрали", - сказал Никитин, выступая на форуме "Транспорт России".
Россия и Белоруссия в 2028–2029 годах планируют утвердить финансово-экономическую модель высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Минск, сообщал инфоцентр ВСМ.
Протяженность трассы составит порядка 700 километров. Время в пути – до 3 часов. Поезд сможет развивать скорость до 400 километров в час, а прогнозируемый пассажиропоток составит до 5,8 миллиона человек в год.