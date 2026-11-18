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МИД: Россия готова полностью покрыть потребности Египта в импорте зерна

МИД: Россия готова полностью покрыть потребности Египта в импорте зерна - 18.11.2026, ПРАЙМ

МИД: Россия готова полностью покрыть потребности Египта в импорте зерна

Россия готова полностью покрыть потребности Египта в импорте зерна за счет поставок через балтийские порты, заявил РИА Новости заместитель главы МИД РФ Георгий... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T12:25+0300

2026-11-18T12:25+0300

2026-11-18T12:25+0300

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КАИР, 18 ноя — ПРАЙМ. Россия готова полностью покрыть потребности Египта в импорте зерна за счет поставок через балтийские порты, заявил РИА Новости заместитель главы МИД РФ Георгий Борисенко. "Россия готова полностью заместить все объемы зерна, которые Египет получал из других стран, и полностью покрыть все потребности Египта во внешних поставках зерновых, используя для этого балтийские порты", - сказал Борисенко. IV Российско-африканская конференция клуба "Валдай" проходит в Каире в партнерстве с Центром информации и поддержки принятия решений при правительстве Египта. Темой встречи стало сотрудничество России и стран Африки в современном мире.

египет

каир

африка

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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сельское хозяйство, россия, египет, каир, африка, мид рф, мид, валдай