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МИД: Россия готова полностью покрыть потребности Египта в импорте зерна
МИД: Россия готова полностью покрыть потребности Египта в импорте зерна - 18.11.2026, ПРАЙМ
МИД: Россия готова полностью покрыть потребности Египта в импорте зерна
Россия готова полностью покрыть потребности Египта в импорте зерна за счет поставок через балтийские порты, заявил РИА Новости заместитель главы МИД РФ Георгий... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T12:25+0300
2026-11-18T12:25+0300
2026-11-18T12:25+0300
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КАИР, 18 ноя — ПРАЙМ. Россия готова полностью покрыть потребности Египта в импорте зерна за счет поставок через балтийские порты, заявил РИА Новости заместитель главы МИД РФ Георгий Борисенко.
"Россия готова полностью заместить все объемы зерна, которые Египет получал из других стран, и полностью покрыть все потребности Египта во внешних поставках зерновых, используя для этого балтийские порты", - сказал Борисенко.
IV Российско-африканская конференция клуба "Валдай" проходит в Каире в партнерстве с Центром информации и поддержки принятия решений при правительстве Египта. Темой встречи стало сотрудничество России и стран Африки в современном мире.
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сельское хозяйство, россия, египет, каир, африка, мид рф, мид, валдай
Сельское хозяйство, РОССИЯ, ЕГИПЕТ, Каир, АФРИКА, МИД РФ, МИД, Валдай
КАИР, 18 ноя — ПРАЙМ. Россия готова полностью покрыть потребности Египта в импорте зерна за счет поставок через балтийские порты, заявил РИА Новости заместитель главы МИД РФ Георгий Борисенко.
"Россия готова полностью заместить все объемы зерна, которые Египет получал из других стран, и полностью покрыть все потребности Египта во внешних поставках зерновых, используя для этого балтийские порты", - сказал Борисенко.
IV Российско-африканская конференция клуба "Валдай" проходит в Каире в партнерстве с Центром информации и поддержки принятия решений при правительстве Египта. Темой встречи стало сотрудничество России и стран Африки в современном мире.