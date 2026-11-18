https://1prime.ru/20261118/rossija-875322222.html

В России могут запретить продажу микронаушников на маркетплейсах

В России могут запретить продажу микронаушников на маркетплейсах - 18.11.2026, ПРАЙМ

В России могут запретить продажу микронаушников на маркетплейсах

Рособрнадзор совместно с Минцифры прорабатывает вопрос ограничения продажи микронаушников на маркетплейсах, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T12:29+0300

2026-11-18T12:29+0300

2026-11-18T12:29+0300

технологии

бизнес

россия

минцифры

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Рособрнадзор совместно с Минцифры прорабатывает вопрос ограничения продажи микронаушников на маркетплейсах, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "С министерством цифрового развития мы отрабатываем, чтобы, по аналогии с рядом устройств, был запрет на продажу у маркетплейсов, вообще на продажу таких устройств (микронаушников - ред.).", - сказал Музаев на заседании общественного совета при Рособрнадзоре. Он выразил мнение, что пользы подобное оборудование ни в одной законной сфере жизнедеятельности не приносит. "Наверное, только какие-то артисты или ведущие на сцене это используют, а так это фактически шпионское оборудование", - отметил глава Рособрнадзора.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, россия, минцифры