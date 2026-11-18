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В России могут запретить продажу микронаушников на маркетплейсах
В России могут запретить продажу микронаушников на маркетплейсах - 18.11.2026, ПРАЙМ
В России могут запретить продажу микронаушников на маркетплейсах
Рособрнадзор совместно с Минцифры прорабатывает вопрос ограничения продажи микронаушников на маркетплейсах, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T12:29+0300
2026-11-18T12:29+0300
2026-11-18T12:29+0300
технологии
бизнес
россия
минцифры
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Рособрнадзор совместно с Минцифры прорабатывает вопрос ограничения продажи микронаушников на маркетплейсах, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"С министерством цифрового развития мы отрабатываем, чтобы, по аналогии с рядом устройств, был запрет на продажу у маркетплейсов, вообще на продажу таких устройств (микронаушников - ред.).", - сказал Музаев на заседании общественного совета при Рособрнадзоре.
Он выразил мнение, что пользы подобное оборудование ни в одной законной сфере жизнедеятельности не приносит.
"Наверное, только какие-то артисты или ведущие на сцене это используют, а так это фактически шпионское оборудование", - отметил глава Рособрнадзора.
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технологии, бизнес, россия, минцифры
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, Минцифры
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Рособрнадзор совместно с Минцифры прорабатывает вопрос ограничения продажи микронаушников на маркетплейсах, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"С министерством цифрового развития мы отрабатываем, чтобы, по аналогии с рядом устройств, был запрет на продажу у маркетплейсов, вообще на продажу таких устройств (микронаушников - ред.).", - сказал Музаев на заседании общественного совета при Рособрнадзоре.
Он выразил мнение, что пользы подобное оборудование ни в одной законной сфере жизнедеятельности не приносит.
"Наверное, только какие-то артисты или ведущие на сцене это используют, а так это фактически шпионское оборудование", - отметил глава Рособрнадзора.