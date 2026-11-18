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В России могут закрыться бывшие магазины Reserved и Sinsay

В России могут закрыться бывшие магазины Reserved и Sinsay - 18.11.2026, ПРАЙМ

В России могут закрыться бывшие магазины Reserved и Sinsay

Новый собственник компании "РЕ Трэйдинг" может существенно сократить в России количество магазинов одежды СИН, RE, CR, ХС и MO (бывшие Sinsay, Reserved, Cropp,... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T13:34+0300

2026-11-18T13:34+0300

2026-11-18T13:39+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Новый собственник компании "РЕ Трэйдинг" может существенно сократить в России количество магазинов одежды СИН, RE, CR, ХС и MO (бывшие Sinsay, Reserved, Cropp, House и Mohito), вплоть до закрытия всех торговых точек, считает региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. Ранее пресс-служба ООО "РЕ Трэйдинг" сообщила, что новым собственником компании стал инвестор из Гонконга. Первоначально магазинами Sinsay, Reserved, Cropp, House и Mohito в России управляла через "РЕ Трэйдинг" польская LPP Group, которая в 2022 году покинула российский рынок. ООО купила фирма FES Retail, после чего магазины возобновили работу под названиями СИН, RE, CR, ХС и MO. "Что касается дальнейшей работы этих сетей в России, то наиболее вероятный сценарий – сокращение розницы. Бренды второй год подряд активно закрывают торговые точки, а в действующих нередко ограничен ассортимент. В ближайшее время компании могут сократить свое офлайн-присутствие до минимума или полностью закрыть магазины", – рассказала РИА Недвижимость Хакбердиева. Управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский отметил, что смена владельца произошла на фоне заметного ухудшения экономических показателей компании. В 2025 году ее выручка сократилась примерно на 37% – до 31 миллиарда рублей, в 2026 году она начала сокращать торговую сеть, возникли проблемы с расчетами с поставщиками и арендодателями, сообщил он. "Для масс-маркета важен теперь один вопрос: сможет ли новый собственник обеспечить ассортимент, поставки и финансирование сети. У компании остаются несколько сотен магазинов и сильные позиции во многих крупных ТЦ. Если операционная модель будет восстановлена в прежних масштабах, сеть способна снова усилить конкуренцию. Если сокращение продолжится, ее позиции будут занимать российские, турецкие и азиатские операторы", – сказал Войцеховский.

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бизнес, россия, банки, гонконг, тц